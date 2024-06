'Espero que el pueblo de Israel sea digno de tu sacrificio', elogia la madre de Yedidya Azugi

El sargento mayor Yedidya Azugi, un soldado de combate del Batallón 101 de Paracaidistas que cayó en combate en la Franja de Gaza el miércoles, fue sepultado el jueves. Azugi, de 21 años, era de Revava.

Azugi dejó atrás a sus padres y cinco hermanos. Su primo, el sargento Daniel Levy, también cayó en combate en la Franja de Gaza en el barrio de Zeitoun cerca de la Ciudad de Gaza.

"Solías evitar la atención, mira cuánta atención estás recibiendo ahora", elogió su madre, Dalia. "De manera tranquila, lo hiciste todo y todos te seguían. Durante la celebración de la Mimouna, nos reímos de que la mayoría de los amigos que vinieron eran tuyos, aunque no le dijiste a nadie que había una Mimouna. Te atraían como un imán".

"Abrazabas a cada uno de tus hermanos, y no te soltaban", continuó. "Tus hermanos discutían sobre a quién querías más. Cada uno venía a mí por separado y decía: 'Sabes, Didi me ama más'. 'Sabes que me escribió una nota'. Tú eras el más especial. Yedidya, amigo de Dios. Te lo decía cada vez, 'Mi amigo de Dios', y ahora el Todopoderoso te ha puesto a su lado.

"Mi Didi, sé un defensor para nosotros, cuídanos desde arriba, a papá, tus hermanas y tu hermano. Ayúdanos a mantenernos felices. Espero que seas el último en morir, y que Dios ponga fin a nuestras penas. Espero que el pueblo de Israel sea digno de tu sacrificio."

Hermanos comparten sus recuerdos

Yedidya Azugi, Eliya Hilel, Diego Shvisha Harsaj. (credit: IDF SPOKESMAN’S UNIT)

Shira, la hermana de Yedidya, compartió sus recuerdos de él, y dijo: "Nunca pensé que esto es lo que estaría haciendo hoy. Se suponía que debías estar aquí hoy. Se suponía que estaríamos en una fiesta de compromiso en este momento, pero Dios decidió de otra manera.

"Antes de que te fueras, me dijiste en mi cumpleaños: 'Shira, te bendigo para que nunca llores en tu vida, que siempre te rías, pase lo que pase, no llores, ¿entendido?' Por eso intento con todas mis fuerzas no llorar. Te quiero mucho y extraño abrazarte. ¡Incluso cuando no estás aquí, siempre estás en mi corazón!"

Su hermano Yinon compartió sus recuerdos del Sargento Mayor Azugi, "Mi hermano mayor, la persona que nunca habla de sí mismo pero de quien todos hablan, la persona que hace más, realmente más, y todo en silencio. La persona que siempre pone a los demás primero, ¿cómo puedo hablar de ti en pasado? ¿Cómo puedo elogiar a una gran persona como tú?"

"Solía consultarte y pedir tu consejo, y de tus consejos surgían los mejores resultados. Incluso en tus últimos momentos, estabas ocupado ayudando a otros, evacuando a los heridos. Siempre me decías que aquellos que acudían a ti para ser evacuados estarían heridos, no muertos. ¿Pero por qué preocuparte solo por los demás? ¿Por qué no cuidaste de ti mismo?"

Emunah, la hermana de Yedidya, dijo: "No puedo creer que tenga que resumir 17 años contigo en unas cuantas frases para explicar qué tipo de persona perdimos. Tú, el fuerte y valiente, ya no estarás con nosotros. Ya no esperaremos a que regreses, ni preparar las galletas que tanto te gustan. No puedo creerlo.

"Enseña al pueblo de Israel cómo no enojarse; enséñanos a estar unidos. Siempre sonreías con un corazón amable y seguías tus sueños con humildad y modestia. Siempre cuidaste de nosotros y de tus sobrinos, quienes ahora solo te conocerán a través de historias. Siempre estarás en nuestros corazones, y si el pueblo de Israel supiera qué tipo de persona perdieron, probablemente todo el país estaría de pie."