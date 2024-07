Yehuda Fuchs denuncia el silencio sobre la violencia de los colonos en su discurso de dimisión

Durante su discurso de dimisión el lunes de su cargo como comandante en jefe de

las tropas de las FDI en Cisjordania, Yehuda Fuchs dijo a la multitud que los dirigentes del país no veían lo que él y los comandantes locales veían.

Fuchs, que ha completado su mandato de tres años como comandante de las tropas de las FDI en Cisjordania, será sustituido por el General de División Avi Bluth.

Fuchs dijo a la multitud: "Para mi gran decepción, tanto en los últimos meses como en la última semana, el crimen nacionalista ha levantado la cabeza y, bajo los auspicios de la guerra y el deseo de venganza, ha sembrado el caos y el miedo en los residentes palestinos que no suponían ninguna amenaza".

"Por desgracia, los dirigentes locales y espirituales en su mayoría no vieron la amenaza como nosotros. Los dirigentes están desanimados y no encuentran la fuerza para manifestarse abiertamente y actuar de acuerdo con los valores judíos en los que están educando a sus hijos."

"Aunque los autores [de la violencia] sean una minoría, quienes guardan silencio ante sus crímenes no excluyen a los autores y sus acciones del público, introduciendo así críticas hacia todos."

"Esto no es judaísmo para mí. Al menos no con el que crecí en casa de mi padre y mi madre. Este no es el camino de la Torá. Se trata de adoptar las tácticas del enemigo y caminar según sus reglas. Era mi responsabilidad actuar. Y también en este caso, por desgracia, no siempre tuve éxito". Outgoing head of the IDF Central Command Maj.-Gen. Yehuda Fuchs attends a replacing ceremony held at the headquarters in Jerusalem on July 8, 2024 (credit: OREN BEN HAKOON/FLASH90)

Condenas de la derecha

Figuras de la derecha se apresuraron a condenar a Fuchs diciendo que estaba sembrando un miedo innecesario y calificaron las palabras de "alarmantes y peligrosas"."

Uno de los detractores fue el MK del Partido Sionista Religioso Zvi Sukkot, que acogió con satisfacción el cambio de liderazgo, diciendo: "Adiós y hasta nunca".

La MK de Otzma Yehudit Limor Son Har-Melech afirmó que Fuchs había puesto en peligro la seguridad en Cisjordania y que estaba "completamente desconectado de la realidad"."

También dijo que los colonos violentos estaban "protegiendo su patria de una toma de poder árabe" y que la verdadera amenaza procedía de los árabes.

Un antiguo portavoz de Son Har-Melech fue detenido el pasado agosto como sospechoso de estar implicado en un enfrentamiento violento que provocó la muerte de un palestino.

צה״ל הפסיד היום מפקד ערכי ואמיץ, יהודה פוקס. פוקס הקדיש את 37 השנים האחרונות לביטחון מדינת ישראל, ועשה זאת תוך שהוא משלם מחיר אישי כבד, במיוחד בתפקידו האחרון כמפקד פיקוד מרכז, תפקיד שחושף את כל מי ששירת בו בשנים האחרונות להסתה קשה וחמורה מצד מתנחלים אלימים ושלוחיהם בממשלה... pic.twitter.com/WQ61dyoUJg - Merav Michaeli מרב מיכאלי (@MeravMichaeli) 8 de julio de 2024

Merav Michaeli, por el contrario, elogió a Fuchs, calificándolo de "comandante moral y valiente" y elogiándolo por denunciar la falta de liderazgo en la prevención de la violencia de los colonos.