La coalición entra en crisis por la nueva versión de la "Ley Rabinos"

El lunes, la coalición entró en crisis por un intento del ministro de Seguridad Nacional, MK Itamar Ben-Gvir, de obligar al primer ministro Benjamin Netanyahu a nombrarle miembro de un pequeño gabinete de guerra.

El intento de Ben-Gvir consistió en una amenaza de votar en contra de un proyecto de ley importante para Shas, otro aliado clave de Netanyahu, a menos que se cumpliera su deseo. El proyecto de ley era similar a otro conocido como la "Ley del Rabino", que cayó hace unas semanas después de que miembros del Likud se opusieran a él.

La estratagema fracasó en última instancia, y Ben-Gvir no fue ascendido a un puesto más influyente. Sin embargo, el proyecto de ley de Shas fue retirado del orden del día, ya que la amenaza de Ben-Gvir de oponerse a él dejó a la coalición sin mayoría.

Netanyahu respondió cancelando una reunión entre él y Ben-Gvir prevista para el lunes por la tarde.

Shas se enfureció tanto con Ben-Gvir como con Netanyahu, y pidió a sus diputados que abandonaran el pleno, lo que dejó a la coalición sin mayoría. Por ello, la coalición se vio obligada a retirar todas sus propuestas de ley del orden del día y ninguna de sus propuestas progresó. The Knesset building, Jerusalem, Israel, on Independence Day. Taken from the south, from The Israel Museum. (credit: Beny Shlevich / GNU Free License)

El partido declaró en un comunicado: "Shas ve con grave gravedad la conducta irresponsable de Ben-Gvir, en su violación sistemática y flagrante de los compromisos de la coalición y su voto en contra de proyectos de ley que fueron aprobados en el comité ministerial [sobre legislación]. Con esta conducta, el ministro Ben-Gvir volvió a dar un premio a la oposición, que aprovecha cualquier oportunidad para derribar al gobierno de derechas".

Según la KAN, Deri dijo al primer ministro que "no tiene sentido que el gobierno continúe si no funciona". La cita no fue confirmada por un portavoz del Shas.

Más tarde, el lunes por la noche, el partido Shas hizo público otro comunicado en el que decía: "El bloque de derechas ha vuelto a revelar esta noche el globo inflado llamado Itamar Ben-Gvir, cuyas expectativas son tan grandes como la decepción. Ni de derechas ni fuerte. Una serie de vergonzosos fracasos en sus áreas de responsabilidad, mientras cambia culpas, hace amenazas y acusa a todo el mundo. Una máquina de hacer ruido y cero acción.

Shas, que estableció el bloque de derechas, es el elemento más estable del gobierno, ganándose elogios por su gestión de la cuestión de la guerra y actuando con plena responsabilidad incluso a un gran coste. Sin embargo, Ben-Gvir, con su comportamiento infantil y sus delirios de grandeza, está haciendo todo lo posible por destrozar el gobierno desde dentro, destruyendo sus cimientos y sirviendo fielmente a los partidos de izquierda.

Los gobiernos de derechas siempre han sido derrocados por gente como él. Que el público lo sepa y juzgue".

El partido Otzma Yehudit de Ben-Gvir respondió a la declaración, diciendo: "Resulta que Arye Deri, desde Oslo hasta hoy, se ha mantenido firme en la ideología de izquierdas. Deri siempre ha admirado a la izquierda, desde Rabin, pasando por Peres, hasta Gantz, y es la principal fuerza que empuja al Primer Ministro a adoptar una política de compromiso.

Incluso ahora, Deri se opone a incluir al ministro Ben-Gvir en el gabinete de guerra. Esto no es sorprendente. Mientras el ministro Ben-Gvir aboga por una acción decisiva y por aplastar al enemigo en todos los frentes, Deri aboga por la "rendición y la sumisión" y promueve un "acuerdo temerario" que se opone totalmente a la postura de los votantes de Shas.

No nos dejaremos disuadir por las amenazas de Deri. Fuimos elegidos para aplicar una política de derechas, no sólo con palabras, sino con hechos. Nuestra exigencia de unirnos al gabinete de guerra y cambiar el rumbo del "concepto de rendición" de Deri a una postura de decisión y victoria sigue firme."

Ben-Gvir afirmó anteriormente el lunes que, en lugar de aceptar su demanda, el primer ministro había llegado a un acuerdo con los dos partidos árabes israelíes para que se abstuvieran en la votación, con el fin de que ésta se aprobara independientemente de Ben-Gvir.

Una fuente del partido Hadash-Ta'al negó la afirmación, diciendo que los partidos árabes nunca votaban sobre cuestiones de religión y Estado. Pero tras la acusación de Ben-Gvir, decidieron votar en contra del proyecto de ley para refutar su afirmación de un acuerdo con el Likud.

Ben-Gvir criticó posteriormente a Netanyahu, diciendo que las reuniones del Gabinete de Seguridad Nacional no tenían "ningún contenido real" y argumentando que el primer ministro estaba actuando como un "gobierno unipersonal"."

Nuevas implicaciones del proyecto de ley

El proyecto de ley en cuestión del lunes, propuesto por Shas MK Erez Malul, habría dado al gobierno el poder de financiar nuevos puestos en los consejos religiosos municipales, para rabinos u otros funcionarios religiosos.

Ben-Gvir hizo por primera vez una amenaza similar en junio en relación con el "proyecto de ley del rabino" original, que fue ampliamente considerado como un intento de Shas de nombrar a personas afiliadas a él para puestos rabínicos en ciudades y barrios. Sin embargo, Netanyahu se negó en junio y el proyecto de ley acabó cayendo. La exigencia de Ben-Gvir en aquel momento se produjo después de que el gabinete de guerra se disolviera debido a que el partido Unidad Nacional abandonó el gobierno.

El proyecto de ley, esta vez, tenía un propósito similar al del proyecto de ley de los rabinos original, ya que establecía que el gobierno podría proporcionar financiación para puestos de trabajo adicionales en los consejos religiosos municipales. Sin embargo, el proyecto resolvía un problema importante del anterior. El antiguo proyecto de ley de rabinos habría modificado la composición del órgano responsable de elegir a los rabinos municipales de forma que hubiera aumentado el poder de Shas en el proceso de elección. Pero esto habría sido a costa de los propios municipios, que habrían perdido el poder de nombrar a sus propios rabinos, pero aún así habrían tenido que pagar sus sueldos. Por eso, varios alcaldes, entre ellos del Likud, se opusieron ferozmente a la ley.

Sin embargo, el proyecto de ley que llegó al pleno el lunes daría a Shas el poder de nombrar aliados para cargos religiosos en los municipios, pero obligaría al gobierno a financiar esos puestos, con lo que la carga no recaería en los alcaldes.

La fiscalía general se opuso al proyecto, argumentando en los debates preliminares de la Comisión de Constitución de la Knesset que la ley otorgaría al gobierno una cantidad ilimitada de nombramientos, por lo que las repercusiones presupuestarias no estaban claras.

Lapid proporciona una red de seguridad

En otras noticias políticas del lunes, el líder de la oposición, MK Yair Lapid, repitió un compromiso que había contraído anteriormente, en el sentido de que estaba dispuesto a proporcionar una "red de seguridad" a Netanyahu

Lapid subrayó: "No es cierto que Netanyahu tenga que elegir entre el acuerdo sobre los rehenes y la continuación de su mandato como Primer Ministro. Debería hacer el trato. Si Smotrich y Ben-Gvir se retiran, tendrá una red de seguridad de mi parte"

"No es una decisión fácil, pero lo más importante es traer a los rehenes a casa. El acuerdo sobre los rehenes tiene una gran mayoría entre la población, tiene una gran mayoría aquí en la Knesset, tiene que producirse. Estamos ofreciendo repetidamente a Netanyahu una red de seguridad política para que haga el trato, ahora", concluyó.

Hoy mismo, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, escribió: "Hamás se está derrumbando y suplicando un alto el fuego. Este es el momento de apretarles el cuello hasta que aplastemos y dobleguemos al enemigo. Detenernos ahora, justo antes del final, y permitir que se recuperen para que puedan volver a luchar contra nosotros es una insensatez que dilapidará los logros de la guerra que tanto nos ha costado conseguir".

Smotrich dijo después: "No formaré parte de un acuerdo que signifique rendirse a Hamás. Los soldados de las FDI exigen la victoria".