El proyecto de ley sobre 'teléfonos celulares kosher' supera un importante obstáculo en la Knesset

cellUn reñido proyecto de ley con implicaciones principalmente en la sociedad haredi (ultraortodoxa) superó una serie de votaciones en el Comité Económico de la Knesset el miércoles y probablemente se convertirá en ley en una votación final en el pleno de la Knesset la próxima semana.

El objetivo del proyecto de ley, encabezado por Yinon Azoulay, MK del Shas, y apoyado por MK del Judaísmo Unido de la Torá y el Likud, es preservar en la ley la capacidad del Comité Rabínico para la Comunicación de controlar a unos 500.000 usuarios de lo que se conoce como "teléfonos móviles kosher"."

El comité, que incluye a representantes de varios grupos haredi, se formó en 2005 para tomar decisiones conjuntas y encontrar soluciones a lo que consideran la amenaza de los teléfonos inteligentes con acceso a Internet. El comité, que formalmente es una ONG que cotiza en bolsa, empezó a comercializar teléfonos móviles etiquetados como "kosher" tras pasar inspecciones y someterse a adaptaciones tecnológicas que bloqueaban ciertos servicios, principalmente entre ellos el acceso a Internet.

El comité también firmó una serie de acuerdos con proveedores israelíes de servicios de telefonía móvil, que le permitían bloquear a los usuarios registrados las llamadas a ciertos números y designar determinados números de teléfono móvil como parte de una "plataforma kosher". Por ejemplo, los números kosher para los registrados en Pelephone empiezan por 050-41..., mientras que en Cellcom, empiezan por 052-71 o 052-76. No se pueden transferir estos números "kosher" a otros teléfonos móviles.

Esto ha obligado a los haredim que desean utilizar teléfonos inteligentes a utilizar otros números de teléfono, y así, el comité pudo rastrear quién utilizaba un teléfono "kosher" y quién no.

A lo largo de los años, el comité se enfrentó a varias quejas. Entre ellas, que no existía un procedimiento estándar para bloquear las llamadas a determinados números; que algunos de los miembros del comité participaban económicamente en la comercialización de los teléfonos kosher y, por tanto, tenían un conflicto de intereses; y, quizá lo más importante, los críticos argumentaban que la "plataforma kosher" era una invasión de la privacidad y un medio del comité para controlar la vida haredi actuando contra aquellos cuyos números no formaban parte de la plataforma.

Anulación de las reformas

En una medida muy criticada por todos los haredim, el ex ministro de Comunicaciones Yoaz Hendel lanzó una reforma en 2022 para anular la plataforma kosher y permitir a los haredim elegir si querían o no un teléfono móvil kosher, sin que el comité pudiera controlar sus elecciones. La aplicación de la reforma, sin embargo, se retrasó tras una impugnación en el Tribunal Superior de Justicia; el Gobierno cayó entonces, y el siguiente, que incluía a los partidos haredi, la paralizó. El objetivo del proyecto de ley que salió adelante el jueves era enterrar de una vez por todas la reforma de Hendel.

El proyecto estipula que las personas o grupos podrán inscribirse voluntariamente en la "plataforma kosher", y sólo podrán cambiar su número por otro que también forme parte de la plataforma. Para calmar algunas de las inquietudes, el proyecto de ley incluye varias medidas reguladoras: la comisión debe publicar su política sobre los números a los que pretende impedir que llamen los usuarios; no se le permitirá bloquear números de emergencia ni ningún otro centro de llamadas de tres o cuatro cifras, así como otros números de emergencia completos designados por el ministro de Comunicaciones; no podrá bloquear publicidad política durante las campañas electorales; las personas o empresas cuyos números hayan sido bloqueados podrán recurrir la decisión ante el ministerio de Comunicaciones; y más.

Sin embargo, funcionarios del Ministerio de Economía, la Autoridad de la Competencia y el propio Ministerio de Comunicaciones argumentaron que el proyecto de ley tendría efectos económicos negativos. Sin la posibilidad de competir con los servicios de telefonía móvil no kosher, el proyecto de ley podría dar lugar a un aumento del número de proveedores, lo que haría subir los precios.

Además, al tratarse de una ley aplicable a todos los ciudadanos, puede llevar a otros grupos conservadores, incluidos los musulmanes israelíes, a empezar a explotar los mismos tipos de "burbujas" de servicios de telefonía móvil, que son bastante más caros que los del mercado general.