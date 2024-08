¿Cómo explican Hamás e Irán la muerte de Haniyeh? - informe

Después del asesinato del ex líder político de Hamás Ismail Haniyeh, ha habido informes diferentes por parte de Hamás e Irán sobre cómo fue asesinado, según un informe del sábado del medio de noticias árabe Al-Araby.

El veredicto general fue que Haniyeh fue asesinado por un explosivo que fue secretamente introducido en su casa de huéspedes en Teherán y no por un ataque aéreo, informó The New York Times, y The Jerusalem Post confirmó de manera independiente.

Sin embargo, entre los medios árabes, ha habido especulaciones diferentes sobre el método detrás de su muerte.

Según la Agencia de Noticias Fars de Irán, gestionada por la Guardia Revolucionaria Islámica, se informó el miércoles que "algo" atacó la residencia sin especificar su naturaleza.

Khaled Qaddoumi, representante de Hamás en Teherán, dijo que el asesinato ocurrió al apuntar al cuarto de Haniyeh con un "proyectil aéreo", citando el impacto de la explosión en la habitación. Manifestantes, en su mayoría partidarios de los Houthi, sostienen carteles del alto comandante de Hezbolá Fuad Shukr, muerto en un ataque israelí, y del asesinado jefe de Hamás Ismail Haniyeh, en la concentración para mostrar solidaridad con los palestinos de la Franja de Gaza, en Saná, Yemen, 2 de (credit: REUTERS/KHALED ABDULLAH)

En una entrevista con Al-Araby el viernes, Qaddoumi contó que después de asistir a la ceremonia de inauguración del nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, Haniyeh regresó a su residencia en el norte de Teherán, la cual "no era secreta y era conocida por muchas personas, reservada para invitados de alto rango".

Experimentando la explosión

"A las 1:37 a.m. exactamente, el edificio experimentó una sacudida", continuó Qaddoumi. "Salí del lugar en el que estaba y vi un humo espeso. Más tarde, nos enteramos de que el haj Abu al-Abd [Haniyeh] había sido martirizado."

"La sacudida fue tan intensa que pensé que era un trueno o un terremoto. Abrí la ventana pero no vi lluvia ni truenos. El clima estaba caliente. Fuimos al cuarto piso donde estaba el mártir y descubrimos que la pared y el techo de la habitación se habían derrumbado y destruido", continuó.

"La apariencia del lugar después del ataque y la condición del cuerpo del líder mártir Ismail Haniyeh indican claramente que el blanco fue alcanzado por un proyectil aéreo, ya sea un misil o un proyectil". Qaddoumi se abstuvo de dar más detalles, diciendo: "Equipos técnicos especializados de nuestros hermanos en la República Islámica están llevando a cabo investigaciones y anunciarán los resultados más adelante".

Las declaraciones de Qaddoumi fueron consistentes con lo que Khalil al-Hayya, alto cargo de Hamás en Gaza, afirmó en una rueda de prensa el miércoles, horas después del asesinato de Haniyeh. Dijo que un misil "impactó directamente en la habitación donde se encontraba Haniyeh, y esperamos las investigaciones oficiales".

Tras la publicación del informe del New York Times la semana pasada, la Agencia de Noticias Fars publicó un informe confirmando que el asesinato fue llevado a cabo mediante una bomba. La agencia, citando investigaciones iniciales, indicó que Haniyeh estaba en el cuarto piso del edificio en Zafaraniyeh, al norte de Teherán, afirmando que "la entidad sionista planeó y ejecutó este acto terrorista", prometiendo más detalles si fuera necesario.

El informe de Al-Araby concluyó que "En ausencia de una narrativa oficial y completa, la ejecución del asesinato de Ismail Haniyeh sigue siendo un misterio, a pesar de la identidad conocida de los perpetradores".