"No sionistas": Oficina política vandalizada en Canadá

La legisladora judía Selina Robinson, miembro de la Asamblea Legislativa de Columbia Británica, tuvo su oficina en Coquitlam vandalizada el martes por la noche en medio de una disputa continua sobre los comentarios de la política canadiense. Robinson había dicho que antes del establecimiento de Israel, el territorio era "un pedazo de tierra miserable sin nada".

Un cartel decía: 'No sionistas alias supremacistas judíos como nuestra MLA (miembro de la asamblea legislativa)', pidiendo su renuncia. Otro proclamaba que 'el sionismo es racismo'.

Otros carteles proclaman: "Solo hay una solución, revolución Intifada" y "Liberen Palestina"

Una cuenta de X identificada como Antifa Canadiense se atribuyó la responsabilidad del vandalismo en una publicación el martes.

"Decoramos la oficina de Selina Robinson para hacerle saber que no la queremos como nuestra MLA y que debe ser expulsada del partido NDP (Partido Democrático Nuevo)", escribió Antifa Canadiense.

We decorated Selina Robinson's office to let her know we don't want her as our MLA and that she needs to be ousted out of the NDP party. #freepalestine #Canada #NDP #coquitlam #ResignSelinaRobinson#FireSelinaRobinson @seanorr @critcrim @sasa_ghada @Dave_Eby @theJagmeetSingh pic.twitter.com/YXWGpP5hw4