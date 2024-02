Acuerdo rehenes calmaría conflicto Israel-Hezbolá, dice Primer Ministro

Un acuerdo sobre los rehenes pondría fin a los combates en la Franja de Gaza y podría desencadenar conversaciones indirectas para poner fin a las hostilidades entre Israel y Hezbolá, declaró el jueves el primer ministro provisional de Líbano, Najib Mikati.

En una entrevista concedida a Reuters, Mikati se mostró confiado en que Hezbolá, grupo proxy iraní, cesaría el fuego si Israel hiciera lo mismo, un paso que podría poner fin a casi cinco meses de bombardeos transfronterizos y ataques aéreos desencadenados por el ataque del 7 de octubre dirigido por Hamás.

Mikati afirmó que un acuerdo para detener la acción militar en Gaza estaba "en el horizonte" y podría comenzar ya la próxima semana. "Si podemos llegar a un cese de las operaciones militares en Gaza, creo que tendremos por delante semanas repletas de negociaciones para poder alcanzar lo que siempre he llamado estabilidad a largo plazo en el sur", declaró.

Mikati dijo que se había reunido en febrero en Múnich con el enviado especial estadounidense Amos Hochstein, que estaba "preparando una visita al Líbano en breve".

Hochstein estuvo por última vez en Beirut a mediados de enero. Hochstein fue mediador en el acuerdo alcanzado en 2022 entre Líbano e Israel, con el visto bueno de Hezbolá, que puso fin a su larga disputa sobre la frontera marítima. Ha dicho que espera hacer lo mismo con su frontera terrestre. Palestinos protestan tras las oraciones del viernes del mes sagrado de Ramadán, en el recinto de la mezquita de Al Aqsa, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, 31 de marzo de 2023. (credit: JAMAL AWAD/FLASH90)

Cuando se le preguntó si Hezbollah había indicado disposición para avanzar en las conversaciones, Mikati sugirió que la "cooperación" mostrada por "todas las partes" para facilitar el acuerdo marítimo podría replicarse para un acuerdo de frontera terrestre.

"Estoy seguro de que, en el momento en que Israel detenga sus violaciones contra Líbano, estoy convencido de que Hezbollah no violará, o no responderá a algo que no sucedió", dijo.

Hezbollah indicó estar listo para detener sus ataques transfronterizos si se implementa un alto el fuego en Gaza. "La guerra en el sur está vinculada a la agresión en Gaza, por un lado, y a garantizar medios de protección para nuestro país, por otro", dijo el político de alto rango de Hezbollah, Hassan Fadlallah.

"Cuando la ocupación [israelí] detiene su agresión en Gaza, este frente se detiene, porque es un frente de apoyo", declaró en un evento para conmemorar a un comandante de campo de Hezbollah asesinado en un ataque israelí esta semana.

Francia también busca desescalar con propuestas que incluyen un retiro de los combatientes de élite de Hezbollah a 10 km de la frontera y conversaciones para establecer el curso de la frontera en disputa.

Mikati declinó especificar qué medidas cree que Hezbollah está dispuesto a tomar para mantener un alto el fuego.

"La pregunta puede dirigirse a Hezbollah. Hablo en nombre de Líbano y estamos listos para ejecutar la Resolución 1701 en su totalidad", dijo, refiriéndose a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 2006 que puso fin a una guerra de un mes entre Hezbollah e Israel. Esta resolución exige el cese de las actividades militares transfronterizas, la retirada de grupos armados no estatales del sur del Líbano, incluido Hezbollah, y un aumento del despliegue de tropas del ejército libanés en el sur.

Mikati señaló que para implementar la Resolución 1701, el ejército necesitaría la ayuda de países aliados para todo, desde "combustible, equipo, medios de transporte hasta los cuarteles e incluso armas, todo lo que el ejército necesita".

En Tel Aviv, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que cualquier acuerdo que ponga fin a las hostilidades en la frontera norte de Israel debería permitir el regreso a casa de los residentes evacuados el 7 de octubre.

Cualquier arreglo para cesar las hostilidades debe incluir la "restauración de la seguridad y condiciones que permitan a los residentes del norte regresar a casa", dijo Netanyahu.

"Espero que logremos esto a través de la diplomacia, pero lo lograremos de una manera u otra, incluyendo militarmente", dijo.

Israel, afirmó, ha estado atacando y eliminando a líderes militares de alto rango de Hezbollah e Irán para "evitar que realicen sus intenciones asesinas".

El miércoles por la noche, el ministro de Defensa Yoav Gallant habló con el Secretario de Estado de EE. UU., Lloyd Austin, ante los temores de la administración Biden de que Israel lanzaría una campaña de verano contra el grupo proxy iraní.

"El Estado de Israel no tolerará amenazas contra sus ciudadanos y violaciones de su soberanía, y tomará las medidas necesarias para garantizar su seguridad", dijo Gallant.

Gallant detalló a Austin los "ataques continuos llevados a cabo por Hezbollah en las comunidades del norte de Israel", según el Ministerio de Defensa.

Posible escalada del IDF por venir

La conversación tuvo lugar mientras un funcionario anónimo de la administración Biden le dijo a CNN: "Operamos bajo la suposición de que una operación militar israelí está en los próximos meses".

El funcionario agregó que tal ataque no ocurriría "inminentemente en las próximas semanas, pero tal vez más adelante esta primavera. Una operación militar israelí es una posibilidad distinta".

El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller, dijo que la diplomacia es la mejor opción y que Israel ha emitido declaraciones similares.

"Creemos en la palabra del gobierno de Israel de que quieren buscar una solución diplomática", dijo a periodistas en Washington el jueves. Agregó que Estados Unidos está comprometido "intensivamente" en esto.

La semana pasada, el asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a periodistas en Washington que Estados Unidos no quiere "un segundo frente" en la frontera norte de Israel.

"No queremos ver que el conflicto se amplíe y profundice. No queremos ver que continúe la lucha entre Hezbollah y las Fuerzas de Defensa de Israel en el norte; ciertamente no queremos ver que se vuelva más agresiva.

"Continuaremos nuestras conversaciones con nuestros homólogos israelíes, continuaremos nuestras conversaciones con los homólogos libaneses también, sobre no permitir que las tensiones allí se desborden hasta el punto en que realmente profundice y ensanche el conflicto de una manera que podría aliviar cualquier tipo de presión sobre Hamas. Y creo que solo necesitaré dejarlo en eso", dijo Kirby.

La violencia transfronteriza entre las FDI y Hezbollah aumentó después del ataque liderado por Hamas en Israel en octubre a lo largo de la frontera sur del país, pero no ha escalado al punto de considerarse una guerra total.

Estados Unidos y Francia están trabajando en una solución diplomática mediante la cual Hezbollah acordaría retirarse al río Litani, dejando una zona de amortiguamiento, en esa área del sur de su país.

Tal movimiento estaría en línea con la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Más de 50,000 israelíes fueron evacuados de la frontera norte del país el 7 de octubre y las FDI no han establecido una fecha en la que sea seguro que regresen.