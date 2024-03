El mundo no puede permitirse olvidar a Elie Wiesel - opinión

Nunca conocí a Elie Wiesel. Sólo he leído dos libros suyos. Me honró inscribiéndome su novela El juramento y felicitándome por mi bar mitzvah en 1977. Mi madre, Devorah, trabajaba en la oficina del Departamento de Estudios Judíos del City College de Nueva York. Wiesel, un hombre de gran intelecto, empatía y visión, era profesor distinguido del departamento supervisado por el rabino Irving "Yitz" Greenberg. Greenberg y Wiesel eran profesores de una impresionante facultad para la que mi madre trabajaba en la época de mi rito de iniciación.

Wiesel no pudo asistir a mi bar mitzvah, pero me envió su libro como regalo. Aún no lo he leído, más de cuatro décadas después de haberlo recibido. Pero he leído muchas veces su estudio de 1972 sobre los maestros jasídicos y sus historias, Almas en llamas. En los 26 años que llevo dando conferencias a adultos, he citado a menudo este libro, uno de mis favoritos de mi bien surtida biblioteca de libros judíos.

Su Sages and Dreamers: Biblical, Talmudic and Hasidic Portraits and Legends (1991) (Sabios y soñadores: retratos y leyendas bíblicas, talmúdicas y jasídicas) es también un estudio maravilloso, basado en sus 25 años de conferencias populares y fascinantes en la 92nd Street Y de Manhattan. Este Shabat leeré su innovador The Jews of Silence (Los judíos del silencio), una obra que inspiró al rabino Jonathan Porath, más tarde oleh (inmigrante) estadounidense en Jerusalén, a convertirse en una pieza clave del movimiento para liberar a los judíos soviéticos de la dictadura comunista a mediados de la década de 1960. El rabino Porath -ya hablé en estas páginas de sus recientes memorias Aquí estamos todos los judíos: 175 viajes ruso-judíos- me instó a escribir este ensayo.

El incomparable impacto de Wiesel

Elie Wiesel: superviviente del Holocausto, erudito, autor, profesor y Premio Nobel de la Paz. Fue un luchador por los derechos humanos en todo el mundo. Advirtió contra la indiferencia ante el sufrimiento humano. Wiesel fue un hombre y un judío de gran visión, claridad y conciencia. Representó, como testigo, a los judíos que sobrevivieron a la Shoah. Wiesel despertó al mundo a la difícil situación de los judíos soviéticos en Los judíos del silencio (1966), justo cuando Jonathan Porath iniciaba sus viajes a la Unión Soviética para conectar con judíos identificados allí.

Las 2022 memorias de Porath describen la colaboración entre el rabino y el visionario. "Reb Eliezer" fue el mentor y amigo del rabino Porath. Desde la muerte de Wiesel a los 87 años en 2016, a Porath le preocupa que su legado se esté desvaneciendo y que no haya habido un hombre visionario en la comunidad judía y en el mundo que ocupe su lugar. Sin una brújula moral y una voz de la conciencia, este mundo violento tiene problemas.

Como Premio Nobel, Wiesel abordó la razón por la que el Comité Nobel noruego le llamó "mensajero de la humanidad". Dijo: "Siempre y dondequiera que los seres humanos soporten sufrimientos y humillaciones, tomen partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al atormentador, nunca al atormentado". Wiesel no era inocente. Sabía que el mundo no había aprendido las lecciones del Holocausto. Defendió los derechos humanos en todas partes: en la Sudáfrica del apartheid, en el genocidio de Ruanda y en la limpieza étnica de Bosnia. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, abraza al Premio Nobel y superviviente del Holocausto Elie Wiesel cuando éste le presenta para hablar en el Museo del Holocausto de Estados Unidos en Washington, 23 de abril de 2012. (credit: JASON REED/REUTERS)

Relaciones Israel-Diáspora

La única vez que criticó en Israel el trato de Israel a los árabes palestinos e israelíes no tuvo una buena acogida. Nunca más volvió a criticar a Israel. De hecho, su prestigio en la diáspora es mayor que en Israel. Amaba Israel y reconocía la necesidad de un Estado y un ejército judíos, pero nunca pudo olvidar cómo se criticaba injustamente a los supervivientes del primer Israel por no luchar (aunque muchos lo hicieron y sobrevivir día a día era un desafío).

Le insto a que lea la reciente biografía del veterano periodista Joseph Berger, Elie Wiesel: Confronting the Silence, un estudio esclarecedor y de fácil lectura. El biógrafo cita a Wiesel en un ensayo que escribió tras viajar a Polonia: "Los judíos fueron asesinados por ser judíos, no por ser polacos. Ellos, y sólo ellos, estaban destinados al exterminio total, no por lo que habían dicho o hecho o poseído, sino por lo que eran". Esto resuena tras el brutal ataque de Hamás contra los israelíes el 7 de octubre de 2023.

Me pregunto cuál habría sido la respuesta de Wiesel al día más sangriento para los judíos desde el Holocausto. Tal vez no le habría sorprendido la ferocidad del ataque contra los judíos y la indiferencia del mundo y el surgimiento del odio contra los judíos en todo el mundo. Pero ahora es precisamente el momento en que su obra y su vida deben ser recordadas. Debemos continuar su misión de dar testimonio.

Con las violaciones masivas de los derechos humanos en todo el mundo -desde China a África, pasando por Irán-, el mensaje de Wiesel de tomar partido contra el sufrimiento humano resuena para nosotros. Necesitamos "un mensajero para la humanidad". El mundo no puede permitirse olvidar a Elie Wiesel. Dejemos que sus palabras y su misión sigan siendo una presencia en este mundo violento. Espero que la preocupación del rabino Porath por el legado de Elie Wiesel no se vea confirmada por una humanidad indiferente.

El autor es rabino, ensayista y conferenciante en West Palm Beach, Florida.