Yair Golan: Unir izquierda, derrocar gobierno Netanyahu - entrevista

La mañana del 7 de octubre, tras recibir una llamada de su hermana informándole de que terroristas de Hamás habían comenzado a invadir ciudades cercanas a la frontera de Gaza, el General de División (res.) y ex MK de Meretz Yair Golan lanzó una heroica misión de rescate unipersonal y condujo dentro y fuera de las zonas de combate, rescatando a varios supervivientes.

Reflexionando sobre aquel fatídico día, Golan recuerda un sentimiento en particular: rabia.

"Recuerdo el momento", dijo Golan en una entrevista en su oficina de Tel Aviv. "Estaba al oeste de la ruta 232 [cerca de la frontera con Gaza], y cuando volví a la carretera con la tercera persona rescatada, vi un coche con el cadáver de una joven israelí saliendo de él. El sentimiento que me invadió fue una rabia terrible, una ira terrible.

"Rabia no sólo porque nos hubieran deshonrado como Estado, y no sólo porque hubieran deshonrado al ejército que tanto me importa y en el que serví durante 38 años. Sobre todo, una rabia terrible porque sé hasta qué punto nos lo hemos buscado nosotros mismos.

"No estoy enfadado con Hamás. Hamás nos odia y es un enemigo asesino, no esperaba otra cosa. Estoy enfadado con nosotros mismos. ¿Cómo dejamos que un gobierno corrupto nos desmoronara desde dentro? ¿Cómo dejamos que esto sucediera? ¿Por qué sólo salimos los sábados por la noche a protestar [contra las reformas judiciales del gobierno]? ¿Por qué? ¿Por qué no tuvimos el coraje, la fortaleza, la determinación, de derrocar al gobierno antes de la guerra?".

La rabia sigue ahí, y ha llevado a Golán a actuar para conseguir lo que él cree que es el objetivo número 1 de Israel en estos momentos: derrocar al gobierno. MK Yair Golan levanta la mano durante un debate y una votación sobre la ''Ley de Ciudadanía'', en el salón de actos del parlamento israelí, en Jerusalén, el 7 de febrero de 2022. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

GOLAN, de 61 años, se incorporó a las FDI en 1980, fue Comandante en Jefe del Mando Norte y Comandante en Jefe del Mando del Frente Interior, y Jefe Adjunto de Estado Mayor.

Se incorporó a la política antes de las elecciones de septiembre de 2019, como parte del Partido Democrático de Israel liderado por Ehud Barak, y más tarde se unió a Meretz. Fue viceministro de Economía en el Gobierno Lapid-Bennett. Antes de las últimas elecciones nacionales, en noviembre de 2022, Golan se enfrentó a Zehava Gal-On por el liderazgo de Meretz, pero perdió.

Su mandato como miembro de la Knesset terminó después de que el partido no superara el umbral electoral y no entrara en la Knesset.

Golan no permaneció mucho tiempo fuera de la escena pública, y en 2023 se convirtió en una figura destacada de la oposición a las reformas judiciales del Gobierno.

A lo largo de su carrera militar, Golan fue conocido como un valiente comandante de campo, pero también como un individuo de mentalidad independiente que decía lo que pensaba y a veces incluso desobedecía órdenes que consideraba equivocadas.

Como jefe adjunto del Estado Mayor, en un discurso con motivo del Día de Conmemoración del Holocausto, en 2016, dijo que había procesos en la sociedad israelí que tenían rastros de la Alemania de la década de 1930. La declaración suscitó críticas generalizadas, y Golan ha argumentado que también bloqueó su ascenso a jefe del Estado Mayor de las FDI dos años después.

Aunque admite que no debería haber hecho la declaración, Golan ha reiterado que cree que lo que dijo es cierto, y que el actual gobierno de Israel, que incluye dos partidos de extrema derecha, es una prueba más.

La rabia de Yair Golan

La rabia mencionada anteriormente es más evidente cuando se habla de estos partidos de extrema derecha, y especialmente de una conferencia que celebraron en enero en el Centro Internacional de Convenciones de Jerusalén, donde cantaron, bailaron y pidieron el reasentamiento judío de Gaza.

"Contemplo los amplios círculos de familias desconsoladas, familias de rehenes, familias de heridos... con miembros amputados e intestinos desparramándose: sus vidas nunca volverán a ser las mismas. Estos círculos cada vez más amplios incluyen a cientos de miles de personas, ¿y tú bailas sobre su sangre? ¿Sobre su sufrimiento? ¿Sobre el desastre que les ocurrió? ¿Habéis perdido la cabeza?

"Debemos rehabilitar la solidaridad israelí no en torno a un grupo mesiánico o a un grupo corrupto, sino en torno a los valores de la Declaración de Independencia: un Estado honesto, liberal, democrático, libre; que respete la humanidad de cada persona, y que haga un llamamiento a los civiles israelíes-árabes para que participen en la construcción de la tierra", dijo Golan.

"Eso se escribió en un documento [la Declaración de Independencia] cuando cinco ejércitos amenazaban con invadir Israel, en el momento quizá más duro de su historia, más duro que el 7 de octubre. Pero entonces había líderes serios capaces de escribir palabras iluminadas en una realidad tan dura. Creo que también para nosotros hoy ese es el reto, ver la luz al final del túnel y hablar de la luz y no de la oscuridad", dijo Golan.

Hizo estas declaraciones casi al final de la entrevista. Antes, expuso su plan para poner fin al gobierno actual y lo que el próximo gobierno debe hacer de forma diferente.

Golan anunció esta semana que competirá por la jefatura del Partido Laborista. Pero dijo que la única razón por la que lo hará es para acabar uniendo al campo de la izquierda tras una sola bandera. Su intención es reunir al Partido Laborista, a Meretz, a los grupos que se oponen a las reformas judiciales del gobierno y a cualquiera que crea, como él, que el gobierno debe irse.

Golan explicó que hay tres formas de que caiga el gobierno: una condena penal del primer ministro Benjamin Netanyahu; un movimiento político que incluya a varios miembros del Likud en la Knesset que se vuelvan contra Netanyahu y presenten un nuevo gobierno; o una serie de protestas masivas de tal magnitud que el gobierno no tenga más remedio que dimitir.

Una condena penal no se producirá pronto, y casi cinco meses después del inicio de la guerra, los políticos no están cerca de derrocar al gobierno. La única opción que queda, por tanto, es que los civiles israelíes salgan a la calle en masa.

"Los sábados por la noche actuales no son suficientes. Hay que cerrar el país, con medio millón de personas en las calles... diciéndole al primer ministro que se vaya a casa ya. No sólo porque fracasó el 7 de octubre, que hizo que el fracaso del 6 de octubre de 1973 [al estallar la guerra de Yom Kippur] pareciera pequeño, sino también por el futuro de Israel", dijo Golan.

"Para que haya una estrategia de salida [a la guerra contra Hamás], para que haya objetivos alcanzables, para que haya una iniciativa diplomática, el gobierno debe ser sustituido.

"Para sustituir al gobierno, no podemos esperar hasta 2026 [las próximas elecciones previstas]. Esto debe ocurrir mañana por la mañana.

"Hoy en día no existe ninguna entidad política que luche por esto. Tengo la intención de formar una entidad política que luche por ello y haga todo lo necesario para que se celebren elecciones ya", declaró Golan.

"Solía decir esto a mis soldados: El miedo no es un plan de trabajo. Debemos dejar de temer. El público trabajador y fabricante -el público que ve el Estado de Israel como un hogar nacional para el pueblo judío, como un Estado que es libre, democrático e igualitario- debe dejar de temer. Debe hacer oír su voz y luchar por su derecho a decidir el futuro del Estado de Israel".

Muchos políticos de derechas citan a votantes de izquierdas que dicen que el 7 de octubre les hizo "despertar" de la ilusión de la posibilidad de paz. Pero, según Golan, también hubo otros "despertares", como el despertar de la ilusión de lo que él llama "política de identidad", en la que las opiniones de izquierdas, por ejemplo, se consideran traición.

"La coalición actual está formada por corruptos, nacionalistas extremistas y fundamentalistas religiosos. Así no se construye un Estado. Hubo muchos países en el siglo XX que se arruinaron por estas razones.

"Por lo tanto, el Estado debe reconstruirse sobre valores opuestos: honestidad y justicia, moderación democrática y liberal.

"Y, sí, tiene que haber una integración entre los grupos de población, y no construir una política identitaria que sólo crea crecientes cismas entre las partes del pueblo.

"Esta unificación vendrá de una lucha por nuestros valores y principios. La Declaración de Independencia es un documento fundacional, y hay que luchar para aplicarla. Ese es el mensaje a mis ojos", dijo Golan.

Dejó de lado el argumento contrario de que unas elecciones en tiempo de guerra podrían debilitar el esfuerzo militar.

"En diciembre del 73 hubo elecciones en el Estado de Israel, dos meses después del estallido de la terrible Guerra de Yom Kippur. Las IDF seguían atrincheradas en el enclave de los Altos del Golán, más de lo que están ahora, y siguieron luchando durante meses.

"¿Por qué no vamos a elecciones? ¿Qué más tiene que ocurrir en el Estado de Israel para entender que debemos celebrar elecciones ya? Este es un gobierno que goza de total ilegitimidad, las encuestas lo demuestran. ¿Cómo es que todos los ciudadanos de Israel no salen ahora y dicen que el gobierno es ilegítimo, y que debe irse a casa inmediatamente, [y piden] elecciones ya? La ley exige tres meses, así que en tres meses. Vamos!", exclamó.

"Necesitamos elecciones cuanto antes. Esto es lo que debe exigir el pueblo, y esta exigencia debe tener una representación política valiente, enérgica y amplia", afirmó.

Los objetivos de Israel para la guerra contra Hamás son "inalcanzables"

Parte de la actual falta de liderazgo radica en el hecho de que los objetivos de la guerra contra Hamás son inalcanzables, argumentó Golan. Expuso un plan de cuatro puntos.

"En primer lugar, debe haber objetivos realistas. No se puede derrotar completamente a Hamás y liberar a todos los rehenes. Es necesario llegar a un acuerdo con Hamás y, por tanto, es probable que no se destruya a Hamás. Seamos realistas y fieles a nosotros mismos.

"Tampoco creo que éste sea el objetivo número 1. El objetivo número 1 es, ante todo, liberar a los rehenes. Si no liberamos a los rehenes, la sociedad israelí se derrumbará desde dentro. Será una demostración inaceptable e insufrible de falta de solidaridad.

"Les digo inequívocamente: Nunca volveré a ver a Smotrich como mi hermano, si él y el público al que representa dicen que las vidas de los kibbutznik de la zona fronteriza de Gaza no nos interesan", dijo Golan.

"Si queremos mantener la solidaridad de la opinión pública israelí, el primer objetivo debe ser la liberación de los rehenes", declaró Golan.

Suponiendo que Hamás sobreviva a la guerra, el segundo paso es aislar la frontera entre Gaza y Egipto, argumentó Golan. Alguna fuerza internacional digna de confianza debe supervisar la frontera para impedir que Hamás se fortalezca mediante el contrabando de armas a través de ella. El mejor escenario posible sería que Estados Unidos tuviera fuerzas implicadas en esto, y Golan propuso, como ejemplo, ampliar el mandato de la Fuerza Multinacional y Observadores, una fuerza operativa en el Sinaí con una importante presencia estadounidense.

El tercer paso, según Golan, es mantener la libertad de operaciones en Gaza y seguir erosionando el poder de Hamás y otras organizaciones terroristas.

Por último, Israel debe centrarse en construir un gobierno diferente en Gaza. Según Golan, Israel tiene un claro interés en llevar a la Autoridad Palestina a Gaza. Admite que la AP es defectuosa, pero afirma que existe una oportunidad para obligar a la AP a reformarse con el fin de hacerse con el control de Gaza.

"Un primer ministro de hoy debería haber construido la coalición internacional, la coalición regional, y ver la situación en Gaza como una oportunidad para construir la base de una AP mejorada. No todo está en nuestras manos, pero una situación de crisis abre nuevas oportunidades", afirmó Golan.

"Un primer ministro responsable se preguntaría: '¿Cuáles son las nuevas oportunidades que tengo, [y] cuáles son las entidades con las que puedo trabajar más eficazmente? Hay que ser realista. Israel no conseguirá exactamente lo que quiere, pero ése es el significado del arte de gobernar, la capacidad de barajar diferentes opciones y decir qué es lo mejor para nosotros, y ser una fuerza activa y constructiva en la construcción de la nueva realidad civil y diplomática en la Franja de Gaza", dijo Golan.

Esto le lleva de nuevo al gobierno actual.

"Lo que me choca de este gobierno es que en lugar de ver esta crisis como una oportunidad para fortalecer el estatus internacional de Israel, en lugar de posicionar a Israel como eje central para establecer el acuerdo entre nosotros y los palestinos que proyectará la estabilidad regional, en lugar de tomar a todos los países de la región y construir un frente fuerte contra Irán y sus apoderados en la región", Israel está desperdiciando sus "fantásticas" oportunidades "por la fantasía mesiánica de los colonos" de volver a Gush Katif.

"Esto es una locura. Y mientras no nos deshagamos de un primer ministro que depende de esta gente, que es mesiánica y peligrosa, no podremos rehabilitar el Estado de Israel", afirmó.

En cuanto al conflicto palestino-israelí, "sólo hay dos opciones: la anexión o la separación". Esta fue la decisión a la que se enfrentaron los dirigentes israelíes el 29 de noviembre de 1947..... La separación, desde mi punto de vista, significa salvar el Estado de Israel y la posibilidad de que exista como el hogar nacional de todo el pueblo judío, incluso en su diáspora, que es mayoritariamente democrática y liberal, y al mismo tiempo mantenerlo como un país libre, igualitario y democrático.

"Rechazad la separación y adoptad la idea de la anexión, y lo que recibiremos aquí será una dictadura mesiánica", dijo Golán.

También expuso su punto de vista sobre lo que Israel debe hacer para que los hombres haredi se unan a las FDI, una cuestión apremiante que es necesaria para reponer las filas de combatientes de las FDI sin forzar un servicio más largo en el ejército permanente y en los reservistas. Argumentó que en lugar de intentar llegar a un compromiso con los políticos haredi, un enfoque que no ha funcionado durante casi 25 años, el gobierno debería lanzar una campaña dirigida directamente a los jóvenes haredi y pedirles que se alisten.

Golan dijo que el 7 de octubre vio a los voluntarios haredi de la organización de rescate y recuperación ZAKA y de otras organizaciones, y argumentó que la joven generación haredi estaba deseosa de formar parte del esfuerzo militar o civil en tiempos de guerra. El problema eran los políticos haredi, que, según él, querían "seguir levantando los muros entre el público haredi e israelí".

"Está claro que el futuro del Estado de Israel depende de que se derriben estos muros, se integren estos públicos, se refuerce la solidaridad y se fortalezca la responsabilidad mutua", afirmó Golan.

Admitió, sin embargo, que nadie reclutará a los haredim por la fuerza, y argumentó que el gobierno debe, por tanto, invertir y trabajar para convencer directamente a los jóvenes.

Esto también es algo que el gobierno de Netanyahu no puede hacer actualmente, debido a su dependencia de los partidos haredi. La conclusión de Golan es, pues, la misma con la que empezó: el gobierno debe irse.

Golan concluyó admitiendo que mientras el Partido de Unidad Nacional permanezca en el gobierno, será difícil convencer al público de sus argumentos, ya que el público asume que si dos ex jefes del Estado Mayor de las FDI, Benny Gantz y Gadi Eizenkot, eligen permanecer en el gobierno, entonces se puede confiar en el gobierno.

Golan argumentó que, aunque "entendía" e incluso "se identificaba" con la decisión de Gantz de entrar en el gobierno al principio de la guerra, está claro que la Unidad Nacional no ha tenido una influencia seria en las decisiones estratégicas, incluidas las negociaciones sobre los rehenes, un acuerdo diplomático para el día después de la guerra, e incluso el presupuesto nacional o las decisiones de aprobar más construcción de asentamientos.

Golan dijo que habla a menudo con Gantz y le dice que "la responsabilidad nacional no sólo habilita, sino que exige elecciones cuanto antes".