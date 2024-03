¿Por qué procrastinamos y cómo podemos dejar de hacerlo?

El gran estadista e inventor estadounidense aconsejó sabiamente: "No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy". Por desgracia, mucha gente prefiere ignorar su consejo y dejar las cosas para mañana.

Sacar la basura, ir al dentista, pagar los impuestos, fregar los platos y limpiar la casa son algunas de las muchas tareas que la gente prefiere hacer más tarde. Posponer una tarea pesada puede parecer un rasgo universal, pero una nueva investigación sugiere que las personas cuyas actitudes negativas tienden a dictar su comportamiento en una serie de situaciones son más propensas a retrasar la tarea que tienen entre manos.

La propensión a la procrastinación tiende a ser perjudicial. Por ejemplo, los investigadores han descubierto que, al final del semestre, los estudiantes que procrastinan tienden a sacar peores notas y a declarar más estrés, síntomas de enfermedad y visitas a profesionales sanitarios. Otros estudios y meta-análisis han documentado una relación negativa entre la procrastinación y el rendimiento en las tareas, el bienestar, los comportamientos saludables y el éxito financiero.

El término psicológico para describir este proceso mental se denomina sesgo de ponderación de la valencia, que describe la tendencia de las personas a adaptarse a nuevas circunstancias recurriendo más a sus actitudes positivas o negativas o, en el contexto de abordar una tarea desagradable, si las "señales" internas negativas o positivas tienen más peso a la hora de guiar el comportamiento final.

"Y la pregunta es: ¿cuál gana la batalla, si es que hay elementos tanto positivos como negativos?", afirma Russell Fazio, profesor de psicología de la Universidad Estatal de Ohio y autor principal del estudio. Trabajar desde casa (credit: Thought Catalog/Unsplash)

En una serie de estudios, Fazio y el primer autor, Javier Granados-Samayoa, antiguo estudiante de posgrado de la Universidad Estatal de Ohio, hallaron vínculos entre una actitud más negativa y la procrastinación. También descubrieron que es posible cambiar el sesgo de ponderación de los procrastinadores fuertes hacia la neutralidad e invertir su tendencia a retrasar una tarea.

"Estamos estudiando esta consideración de lo positivo y lo negativo que existe cuando la gente toma decisiones y cómo el sesgo de ponderación de la valencia determina el camino que toma la gente", dijo Granados-Samayoa.

La investigación acaba de publicarse en la revista Personality and Individual Differences con el título "Do I want to do this now? Retraso en la tarea en función del sesgo de ponderación de la valencia".

El proceso de investigación

El primero de los tres estudios puso a prueba un escenario del mundo real: preparar una declaración de la renta federal. "La idea es que la gente, al menos durante un breve momento, se hace la pregunta: "¿Quiero hacer esto ahora?"". dijo Fazio. "Y realmente hay señales tanto positivas como negativas: 'Desde luego, no quiero hacerlo. Es una tarea aversiva'. Esa es la señal negativa. Pero también hay una señal positiva: 'Tengo que hacerlo, y me sentiré bien si lo hago bien'".

Una muestra de 232 participantes declararon si solían presentar sus declaraciones antes o después de tiempo durante la temporada de impuestos. Con esos datos en la mano, Fazio y Granados-Samayoa utilizaron una herramienta de investigación para medir hasta qué punto los participantes ponderaban más las señales positivas o negativas cuando se encontraban con algo nuevo. Su análisis mostró una asociación entre un sesgo de ponderación más negativo y un retraso en la presentación de la declaración de la renta.

"Lo que descubrimos es que las personas cuyas actitudes negativas se generalizan con más fuerza tienden a incurrir en un retraso innecesario de la tarea en mayor medida", dijo Granados-Samayoa.

En el segundo estudio participaron 147 estudiantes universitarios en un programa que les permitía acumular créditos de curso a cambio de participar en una investigación. Además de calibrar el sesgo de ponderación de los estudiantes, el estudio exploró si las medidas de autocontrol de los estudiantes influían en el comportamiento relacionado con la tarea: ¿Cómo caracterizaban los estudiantes su nivel de motivación o su capacidad para reflexionar sobre sus ideas iniciales acerca del programa de investigación, y afectaba eso a si los estudiantes empezaban pronto a participar en la investigación o la posponían?

Los resultados mostraron que la combinación del sesgo de ponderación negativa y la baja motivación o energía emocional autodeclarada para el autocontrol efectivo estaba vinculada a que los estudiantes pospusieran la participación en el programa de investigación empezando más tarde en el semestre.

"El primer estudio estableció el efecto básico del sesgo de ponderación negativa, pero el estudio dos aporta algunos matices", dijo Granados-Samayoa, ahora becario postdoctoral en la Universidad de Pensilvania. "Para las personas que no piensan demasiado en ello o no pueden pensar demasiado en ello, sus tendencias de ponderación de la valencia guían su comportamiento de forma directa. Pero si alguien está más motivado y es capaz de pensar más en ello, eso puede traer otras consideraciones que amortigüen la influencia del sesgo de ponderación de la valencia."

El tercer estudio se diseñó para buscar un efecto causal del sesgo de ponderación de la valencia a la hora de completar o retrasar una tarea. Se seleccionó para el estudio a estudiantes del programa de investigación por créditos que se declaraban procrastinadores y que puntuaban alto en el sesgo de ponderación negativa. A continuación, los investigadores manipularon la herramienta de sesgo de ponderación de la valencia para un grupo de forma que los participantes sopesaran las señales positivas y negativas de forma más equilibrada. Este cambio hacia la neutralidad modificó el comportamiento de los estudiantes: Acumularon horas de crédito más rápidamente que el grupo de control, cuyo sesgo de ponderación negativa y bajo autocontrol predijeron de forma fiable su retraso en la obtención de créditos adicionales.

El sesgo de ponderación negativa también puede tener un efecto positivo en el comportamiento. Estos investigadores también han encontrado pruebas de que un sesgo de ponderación negativa puede ayudar a las personas a ser más realistas cuando se preguntan, por ejemplo: "¿He estudiado lo suficiente para este examen?". Un sesgo de ponderación positivo puede llevar a las personas a convencerse de que están preparadas cuando en realidad no lo están.

"Es mejor estar más objetivamente equilibrado que estar en cualquiera de los extremos", concluye Fazio. "Pero la situación en la que es probable que un sesgo de ponderación de valencia concreto sea problemático va a variar".