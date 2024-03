Spaguettis y bolos: Contenido ayuda EE. UU. para Gaza

El ejército estadounidense llevó a cabo el sábado su primer lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

Los palestinos se apresuraron a buscar las cajas tras su aterrizaje en la Franja, mostrando su contenido en vídeos compartidos con el mundo en las redes sociales.

Espaguetis, salsa y bolos: Estados Unidos envía comidas preparadas a Gaza

En un vídeo difundido en X, un gazatí "abre la caja" de una de las cajas de ayuda lanzadas desde el aire y encuentra bolos y raciones de combate, también conocidas como MRE (Meal, Ready to Eat), entre otros dulces y objetos de valor.

Cool…cool…Gazans are doing good reviews for the MREs dropped by the US. Fucken MREs no less. pic.twitter.com/bEr4XPDaYp