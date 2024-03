"Estamos preparados": El pueblo iraní envía un mensaje de apoyo a Israel

Activistas de la oposición iraní colocaron pancartas de apoyo a Israel en un puente peatonal a la entrada de Teherán. El mensaje hace referencia a la visita a Israel de Vahid Beheshti, activista de la oposición iraní que acudió a la Knesset israelí en enero como invitado del Foro Israelí de Oriente Medio.

Vahid Beheshti dijo: "El mensaje es 'Estamos preparados'. Los iraníes están diciendo que están preparados para un ataque israelí que aplastará el régimen de los ayatolás, y entonces el pueblo iraní se unirá y ayudará a derribar el régimen. En mi último viaje a Israel, como primer iraní que hablaba en la Knesset, declaré que la única forma de lograr la paz en la región es eliminar a la República Islámica. Tenemos un ejército de 80 millones de iraníes sedientos de libertad y democracia a su encuentro.

También hice hincapié en atacar a los principales oficiales del Cuerpo de Guardias Revolucionarios iraníes, las instalaciones nucleares y el cuartel general del régimen dentro de Irán. Refiriéndose a mis declaraciones en el parlamento israelí, el valiente pueblo de Irán expresó su demanda de apoyo en la lucha contra los terroristas de la República Islámica."

The message of the Iranian people to Prime Minister Benjamin @netanyahu in support of my remarks in the Israeli Parliament.On Tuesday 5th March 2024, having boycotted the circus-style elections in Iran, the brave Iranian freedom fighters hung a banner from a pedestrian bridge… pic.twitter.com/Vi3jz9L7z5