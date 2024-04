Activistas protestan en sinagoga de Nueva Jersey el 7 de octubre

Activistas pro Palestina se manifestaron el lunes en contra de ZAKA, la organización judía de primeros auxilios y entierros, en la sinagoga Bnai Yeshurun de Teaneck, NJ. Estaban molestos porque miembros de ZAKA compartieron lo que vieron durante la masacre del 7 de octubre, organizada por Hamás.

El Consejo Rabínico del Condado de Bergen y el Comité de Acción Judía del Condado de Bergen anunciaron el lunes que, como las autoridades locales no pudieron cancelar la protesta, ellos harían una contraprotesta con discursos, cantos y oraciones lideradas por rabinos y líderes comunitarios.

Teaneck, New Jersey — Extremely high tensions as police hold back a crowd of pro-Palestine protesters who want to storm the Congregation Bnai Yeshurun synagogue. pic.twitter.com/mGV92DLcki — Andy Ngô ️‍ (@MrAndyNgo) April 2, 2024

"Esta protesta es una violación de todo lo que consideramos sagrado", dijeron RCBC y BJAC. "En primer lugar, es una profanación de la memoria de los que murieron a manos de terroristas genocidas... en segundo lugar, es un ataque descarado a todos los miembros de la comunidad judía, ya que los mil doscientos kedoshim [santos] del 7 de octubre -hombres, mujeres y niños- fueron asesinados simplemente por ser judíos".

RCBC y BJAC dijeron que la manifestación era "otro ataque más a nuestros espacios sagrados de culto", en referencia a la protesta del 10 de marzo contra una exposición inmobiliaria israelí en la Sinagoga de la Congregación Keter Torah.

Los grupos judíos habían solicitado que las autoridades locales intervinieran e impidieran la protesta, pero se les informó de que eso no sería posible. RCBC y BJAC dijeron que celebrarían una contraprotesta pacífica si las fuerzas del orden no podían impedir que la concentración antiisraelí siguiera adelante.

"Esto no pasará", dijeron RCBC y BJAC. "El pueblo judío nunca será doblegado" Voluntarios de ZAKA Tel Aviv trabajando en la recogida de cadáveres y restos humanos en las comunidades atacadas por terroristas de Hamás el 7 de octubre. (credit: Zaka Tel Aviv)

"ZAKA miente, es genocidio"

Within Our Lifetime y American Muslims for Palestine New Jersey están organizando la protesta. Voice for Humanity y Teaching While Muslim también instaron a los activistas a unirse.

"Mientras los elogian como héroes, las mentiras de ZAKA y las pruebas inventadas han alimentado el genocidio en Gaza. Asegurémonos de que prevalezca la verdad y se haga justicia", dijo WOL en su material promocional. El cartel decía: "Las mentiras de ZAKA equivalen a genocidio".

AMP NJ publicó un video el domingo diciendo que las afirmaciones de ZAKA sobre bebés decapitados eran "mentiras, falsificaciones gráficas y desinformación sangrienta para manipular a la opinión pública".

La organización anti-israelí afirmó que ZAKA fue reclutada por el gobierno israelí para difundir "propaganda de atrocidades".

BJAC señaló que ZAKA era una organización humanitaria que incluye voluntarios musulmanes para garantizar que las personas puedan ser enterradas de acuerdo con la ley musulmana, y que había respondido a tragedias mundiales como el tsunami del Océano Índico de 2004, el terremoto de Haití de 2010, el terremoto de Nepal de 2015, los atentados terroristas de París, el tiroteo en el club nocturno de Orlando, el huracán Harvey y el tiroteo en la sinagoga de Pittsburgh.

Teaneck, que tiene una gran concentración de residentes judíos, se había convertido en un punto álgido para el activismo propalestino, dijo BJAC a principios de marzo, con múltiples concentraciones y marchas dirigidas a la comunidad judía desde la masacre del 7 de octubre.