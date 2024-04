Egipto traza paralelismos entre la guerra de Israel y Hamás

Egipto celebró el 25 de abril el aniversario de la "liberación" del Sinaí, . El día festivo marca la devolución del Sinaí a Egipto por parte de Israel tras el acuerdo de paz. Israel completó la entrega del Sinaí a Egipto el 25 de abril de 1982.

“Egipto celebra anualmente el 25 de abril el Día de la Liberación del Sinaí para conmemorar la finalización de la retirada de todas las fuerzas militares israelíes de la península del Sinaí en 1982, tras el acuerdo de paz de Camp David de 1979 con mediación estadounidense,” señala el diario Al-Ahram de Egipto.

Este año, el presidente Abdel Fattah al-Sisi conmemoró el 42º aniversario del Día de la Liberación del Sinaí depositando una corona de flores en el Memorial del Soldado Desconocido en El Cairo, señalan los medios egipcios.

Los medios egipcios también celebraron el día, señalando que la población de la Gobernación del Sur del Sinaí “expresó con orgullo su gratitud por el heroísmo y los sacrificios de los hombres de Egipto, que contribuyeron a la liberación del Sinaí, recuperando el orgullo y la dignidad gracias a sus sinceros esfuerzos”

Llega en un momento importante porque Israel está centrado en una operación en Rafah, en la frontera egipcia. La operación ha sido controvertida en Egipto. Los egipcios hablaron con Al-Ahram sobre la importancia del día. El amanecer se ve desde la cima del monte Sinaí en Egipto. (crédito: Amr Abdallah Dalsh/Reuters)

Leyendo entre líneas

En la playa del encantador sur del Sinaí, Al-Ahram se reunió con varios ciudadanos en el aniversario de la liberación del Sinaí para preguntarles qué representa para ellos el aniversario, que cae el 25 de abril de cada año.

“Esta fecha representa el recuerdo de la restauración del orgullo y la dignidad al derrotar a un ejército que se proclamaba invencible en sólo seis horas,” dijo un hombre. Al parecer, se refería a la Guerra de Yom Kippur.

“Estamos orgullosos de nuestra presencia en la tierra del Sinaí, a la que volvimos tras una larga batalla hasta que Dios nos concedió la victoria allí,” dijo un estudiante al periódico.

Una mujer dijo, “Nos inspira el aniversario de la liberación del Sinaí, y honramos a todos los que participaron en ella. Tienen todo nuestro respeto y aprecio.

La gente dijo que esperan la celebración cada año. One man said he “believes that reclaiming Sinai was a message of deterrence to every occupier and aggressor thinking of approaching the land of Egypt...We taught them a harsh lesson...pointing to the return of the land with the determination of men whose principle is victory or martyrquo;

It is important to read between the lines here.Mientras que los egipcios no pueden criticar las políticas de su gobierno, pueden hablar con orgullo de la guerra de 1973 y de la liberación del Sinaí.

A través de estas líneas, pueden hacer una observación sobre Israel y la guerra en Gaza hoy en día. El simbolismo es claro aquí. El ataque del 7 de octubre de Hamás asestó un golpe peor a Israel que la guerra de Yom Kippur, provocando la masacre de muchos civiles y el secuestro de 250 personas.

La guerra de Yom Kippur, por el contrario, terminó en dos semanas e Israel tomó la iniciativa.

Hoy en día, Israel sigue luchando en Gaza y Hamás controla gran parte de Gaza. La operación Rafah puede provocar algunas tensiones con Egipto. El aniversario del Sinaí está ligado a esto, y es importante escuchar lo que dicen los egipcios al respecto.