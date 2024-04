Hay que enseñar el vínculo inseparable entre los judíos y la Tierra de Israel - opinión

Mi vecina sentó shiva durante la semana antes de Pascua. A través de la familia de su difunta madre, es una jerosolimitana de séptima generación, que ahora reside en Shiloh. Ahora es abuela y así se extienden las generaciones. Sus raíces en la Tierra de Israel se remontan a unos 140 años, ya que su familia pertenecía al grupo conocido como los “estudiantes del Gra,” el Gaón Eliyahu de Vilna.

Además, conozco a otra persona cuyas raíces se remontan a los jasidim que vinieron antes, en el último tercio del siglo XVIII, siguiendo los pasos de los cerca de 300 que llegaron en 1777. Casualmente, también conocí a un descendiente de los judíos que llegaron a Hebrón tras la expulsión española de 1492.

Los judíos no son extranjeros en la Tierra de Israel, ni tampoco colonialistas. De hecho, los judíos siempre han estado aquí, aunque a veces en pequeño número. Los intentos de retorno y reasentamiento han sido constantes y continuos. Pero, ¿hasta qué punto es conocido este aspecto de la continuidad de la presencia judía en la patria judía?

A juzgar por los resultados, ya sea en las escuelas israelíes o en toda la diáspora judía, el contenido educativo relacionado con el sionismo parecería bastante infructuoso a la hora de instruir e inculcar la historia de los judíos en la Tierra de Israel a lo largo de los siglos – y su centralidad para el judaísmo y la cultura, la literatura y el arte judíos. Un aula vacía (crédito: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

¿Cómo se arraigó la tendencia a la indiferencia?

¿Por qué, y cómo, se arraigó esta tendencia a la indiferencia, a la ignorancia absoluta o a asignar a los temas un grado inferior de interés?

Un investigador, Yosef Charvit, sugirió que la historiografía sionista ha buscado “asegurar que el poderoso proceso de retorno a la patria judía se atribuya exclusivamente al sionismo de la era moderna,” con lo que se refiere a la Primera Aliá de la década de 1880.

Además, acusa a los historiadores de intentar "normalizar" la historia de modo que cualquier indicio de redención sea sumariamente eliminado. Por ello, en el mejor de los casos, se ignora en las escuelas de Israel y de la Diáspora.

Sea o no cierta esa teoría, lo cierto es que hay una lamentable falta de contenido educativo sobre el tema de la continuidad de la presencia judía en la Tierra de Israel entre el año 135 de la era cristiana y la primera aliá de 1882. De hecho, Charvit se centra en lo que considera un desaire a las comunidades sefardíes en cuanto a que “consciente o no... la historiografía sionista... separa el siglo XVI del XIX”

En hebreo, están los dos volúmenes de Yoram Tzafrir’: Desde la destrucción del Segundo Templo hasta la conquista musulmana. Michael Ish-Shalom’s In the Shadow of Alien Rule trata del periodo que va desde el dominio romano-bizantino hasta la conquista otomana. Dan Bahat publicó en 1976 un folleto de 126 páginas, Veinte siglos de vida judía en Tierra Santa: Las Generaciones Olvidadas y es bueno, aunque compacto. El problema, sin embargo, comienza con los recursos serios y fácilmente disponibles en lengua inglesa.

Moshe Gil’s A History of Palestine, 634-1099, presenta un lapso de tiempo demasiado corto. Los dos volúmenes recientes de Rivka Shpak Lissak, Cuándo y cómo inmigraron los árabes y musulmanes a la Tierra de Israel se centran más en la población y la demografía judías y, forzosamente, son limitados. En el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores, he encontrado 139 palabras dedicadas a la “presencia continua en la Tierra de Israel durante casi 4.000 años” pero termina en 636 CE.

La Nación Fantasma, de más de 800 páginas y dos volúmenes, se centra en la población árabe de la región de la Palestina histórica y marca 1870 como el inicio de las actividades de asentamiento sionista. Harold J. Margolis publicó Jewish Continuous Presence in the Land of Israel, pero parece ser más bien un diario de viaje. Se puede encontrar en línea un tratamiento muy breve de unas 1.000 palabras, publicado por el Dr. Yechiel Shabiy, investigador del Centro BESA (Centro Begin-Sadat de Estudios Estratégicos).

La presencia judía continua en la Tierra de Israel es una de las actividades más importantes del sionismo en Palestina.

En resumen, todos estos libros y artículos son bastante inadecuados.

Regresé a este tema después de que un X post mío recibiera una respuesta en el sentido de que no sólo los sionistas no pueden reclamar derechos sobre lo que ocurrió hace 3.000 años sino que, en cualquier caso, los “palestinos” precedieron a los judíos en esta tierra. Además, los judíos no empezaron a asentarse hasta finales del siglo XIX. Y nosotros venimos de Europa.

Esta es la propaganda estándar pro-palestina. Pero, ¿puede el estudiante medio de secundaria israelí o judío refutar ese encuadre? ¿Son capaces de enfrentarse a la incesante socavación de la narrativa sionista y a la realidad de la autenticidad judía en su patria histórica y su continuo retorno a ella?

Por ejemplo, no sólo había docenas de comunidades judías por todo el Golán en los siglos III y IV, sino que en 1885, 35 familias judías se trasladaron a Ramtiniyeh, al noreste de la actual Katzrin, tras comprar 15.000 dunams. En 1888, se compraron otros 3.690 dunams en Bir A-Shagum, cerca de la actual Givat Yoav.

Siglos antes, los judíos residían en Galilea, Samaria y el sur de las colinas de Hebrón. Había comunidades en Baram, Gush Halav, Eshtemoa, Halhoul, Arraba y Sakhnin.

Una consecuencia de la conquista árabe fue la alteración de los topónimos hebreos de las ciudades judías existentes. Shfaram se convirtió en Shfa’amr, Ganim en Jenin, Ashdod en Isdud, y así sucesivamente. Hubo una limpieza étnica en la Palestina del Mandato, pero fue perpetrada por los árabes contra los judíos de Hebrón, Gaza, Tulkarem, Nablús y Jerusalén.

Todo lo anterior, y mucho más, indica una verdad muy simple: los judíos residían continuamente en Eretz Israel a pesar de las dificultades para llegar, permanecer y vivir bajo el dominio extranjero. Los judíos del extranjero enviaban dinero para apoyar a los judíos de la Tierra de Israel. Se aferraban a la tierra. La consideraban una tierra sagrada en la que cumplir los mandamientos religiosos. E incluso si no vivían en el país, buscaban todas las conexiones posibles con él, aunque sólo fuera para ser enterrados en su suelo.

Los judíos y la Tierra de Israel son inseparables.

Mucha de esta historia se ha descuidado y no se enseña. Eso debe cambiar. Nuestro futuro depende de ello.

El escritor es investigador, analista y comentarista de opinión sobre temas políticos, culturales y de medios de comunicación.

