Quienes se oponen a Israel se han convertido en los fanáticos que ellos mismos odian - opinión

Ha llegado el último libelo de sangre.

El 21 de abril se informó de que se habían encontrado unos 200 cadáveres en una fosa común frente a un hospital en Khan Yunis, Gaza. Hamás afirmó que las Fuerzas de Defensa israelíes mataron y enterraron a estas personas. Como ha ocurrido a lo largo de este conflicto, los medios de comunicación de todo el mundo aprovecharon la oportunidad para implicar al Estado judío y, desde entonces, el número se ha duplicado.

Una cuenta de la plataforma X titulada “Geo Confirmed” publicó pruebas de la inocencia de las FDI al día siguiente de que se conociera la noticia. Las imágenes por satélite muestran que los cuerpos exhumados se encuentran en el mismo lugar donde los propios palestinos excavaron y enterraron los suyos en los últimos meses. Como de costumbre, los medios de comunicación no investigaron antes de publicar la noticia. Les bastó con escuchar el relato de una organización terrorista. A pesar de ello, la historia sigue circulando y Estados Unidos presiona para que se den respuestas.

Al principio de la guerra, cuando me acercaba a un puesto de control a las afueras de Jerusalén, vi a soldados de las FDI transportando una bolsa con cadáveres desde el lugar de un reciente atentado terrorista. Se me paró el corazón. Aunque era el primer cadáver que veía fuera de un cementerio, no sabía lo que estaba viendo: ¿Era nuestro o de ellos? Me invadió la emoción. Más tarde supe que todos los soldados estaban a salvo y que la bolsa contenía el cadáver de alguien que pretendía asesinar a inocentes. Di un suspiro de alivio. Pero hay quienes no ven esto como yo.

Muchos progresistas suscriben la doctrina de la interseccionalidad, que sostiene, según el periodista y escritor británico Douglas Murray, que como los grupos marginados comparten circunstancias similares, también comparten la solidaridad para lograr emanciparse de la opresión. Sin embargo, estas personas nunca consideran a los judíos marginados y más bien los meten en la categoría de “opresores”.

Los progresistas nunca consideran a los judíos marginados. Un hombre pasa mientras los manifestantes asisten a una protesta fuera de la Universidad de Columbia, como el campamento de protesta continúa en apoyo de los palestinos, en medio del conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, en la ciudad de Nueva York, EE.UU., 23 de abril 2024. (crédito: REUTERS/Eduardo Munoz TPX IMAGES OF THE DAY)

Por ejemplo, en lo que se refiere a este libelo de sangre, si Israel permitiera a Naciones Unidas entrar en Gaza para investigar estas denuncias, ¿podríamos soñar con un trato imparcial? La ONU es una organización que en 2023, 14 de las 21 resoluciones de la Asamblea General de la ONU que critican a los países – dos tercios – estaban dirigidas a Israel. El sesgo hacia Israel es innegable.

Hay algo más en juego que salvar la reputación de Israel

Hay algo más en juego que un trato justo a Israel y salvar su reputación en la escena mundial.

Las protestas en los campus universitarios que han arrasado las universidades de Estados Unidos han reavivado un nivel de antisemitismo nunca visto desde los tiempos de la Alemania nazi. Desde el acoso hasta la agresión física, pasando por la prohibición de la entrada en el campus a estudiantes y profesores judíos, el comportamiento ha alcanzado un punto febril.

Al combatir este vil comportamiento, muchos, incluidos profesores, han señalado el doble rasero que se aplica a estas protestas. Si alguien hubiera sustituido a los judíos por estudiantes negros u homosexuales, estas protestas habrían sido clausuradas incluso antes de que empezaran.

Aunque es un argumento justo, no da en el blanco.

Khymani James, el líder de La protesta anti-Israel de Columbia fue citada diciendo, “Nazis, supremacistas blancos, sionistas ... son todos la misma cosa” y “Me siento muy cómodo pidiendo que esas personas mueran.”

Su declaración marca un serio punto de inflexión para el movimiento. Ya no estamos hablando de hipocresía. Ahora estamos en un ámbito de incitación que no puede tolerarse para ningún grupo a ningún nivel.

¿Cómo puede este individuo equiparar el sionismo, un movimiento para establecer un estado para la protección del pueblo judío, a Hitler, cuyo objetivo era la dominación mundial y la erradicación de todos los judíos?

La filosofía de James es la conclusión lógica de la cobertura difamatoria que Israel ha recibido desde el 7 de octubre. Ser alimentado con la mentira – a diario – de que Israel está masacrando inocentes y cometiendo genocidio conduce a los ignorantes a este lugar. Es hora de que todos los que se oponen a las acciones defensivas de Israel se replanteen seriamente sus propias creencias y se den cuenta de que en realidad se han convertido en lo que más odian: en fanáticos.

El autor es rabino, oficiante de bodas y mohel que realiza britot (circuncisiones rituales) y conversiones en Israel y en todo el mundo. Con sede en Efrat, es fundador de Magen HaBrit, una organización que protege la práctica del brit milah y a los niños que se someten a ella.

<p