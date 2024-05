La historia judeo-sionista es también una historia de renacimiento - Opinión

El 27 de enero de 1945 se abrieron las puertas del campo de concentración de Auschwitz y multitud de judíos se enfrentaron a un mundo destrozado. Se encontraban en el punto más bajo de la historia. Millones de familias fueron destruidas, comunidades enteras quemadas y numerosas propiedades judías robadas y saqueadas. Los supervivientes tenían todas las razones del mundo para perder la esperanza, rendirse y huir. Pero hicieron exactamente lo contrario. En el punto más bajo encontraron la mejor oportunidad para renacer: la creación del Estado de Israel.

Los supervivientes reconstruyeron sus familias, sus comunidades y establecieron el Estado de Israel. Una vez más, acumularon bienes, desarrollaron negocios y empresas prósperas. La pregunta "¿Podemos volver de la destrucción?" no es una pregunta histórica. Sigue siendo completamente válida en este momento y se dirige a cada uno de nosotros también hoy. Hace casi ocho meses Israel sufrió un ataque bárbaro, cuando los terroristas de Hamás invadieron las comunidades del sur. Durante un día experimentamos una destrucción que no se parece a nada de lo ocurrido en los últimos ochenta años. Desde el 7 de octubre, el pueblo judío se ha visto sacudido por una guerra sangrienta, en su país, en su patria. Los terroristas de Hamás de Gaza querían transformar Be'eri en Babi Yar, Ofakim en Birkenau y Kfar Aza en Kishinev. Iban armados no sólo con armas, sino también con cámaras. ¿Para qué? Para preservar el momento en el que los judíos volvían a estar indefensos. Para mostrar al mundo entero la caricatura antisemita del judío indefenso. Querían demostrar que los judíos de su país no son diferentes de los judíos durante dos mil años de exilio: perseguidos, débiles, mendigando por sus vidas.

Sufrimos un golpe drástico, grabado a sangre y fuego en nuestra memoria personal y nacional. Pero a pesar del miedo y la conmoción, nos recuperamos y volvimos a levantarnos. Estamos en nuestro país. Nuestros soldados luchan valientemente para protegernos.

La Marcha de los Vivos de este año en Auschwitz-Birkenau incluye varios acontecimientos importantes de la historia sionista. Estamos conmemorando el 80º aniversario del Holocausto de los judíos húngaros, junto con el 120º aniversario de la muerte de Theodor Herzl, quien imaginó el establecimiento del Estado judío, todo ello durante este último año terrible para el Pueblo Judío. ¿Cuál era, en realidad, la visión de Herzl? ¿Qué previó? Vio el antisemitismo que se extendía por Francia y Europa en su época. Una oscura ola de odio a los judíos que nos recuerda dolorosamente el creciente antisemitismo en las universidades de Estados Unidos, Europa y muchas otras partes del mundo, donde los judíos vuelven a sentir el amargo sabor del antisemitismo.

Herzl previó los pogromos, pero también se dio cuenta de que una patria nacional para el pueblo judío es la única garantía contra la persecución. Nuestro futuro en la diáspora no está claro, pero nuestro futuro en un país propio está asegurado.

Y ahora, podemos elegir qué historia contar, la de los pogromos o la del renacimiento. Si nos quedamos en lo que fuimos o avanzamos hacia lo que podemos llegar a ser. Estoy seguro de la respuesta. Los padres del sionismo conocían la respuesta. Herzl conocía la respuesta. Con esta visión fundó el Fondo Nacional Judío en el Quinto Congreso Sionista de 1901. Sabía que debíamos construir un hogar nacional fuerte para el Pueblo Judío. Comprendió que nuestro renacimiento se basa en la soberanía sobre la Tierra de Israel. Que la seguridad de los judíos de todo el mundo depende de nuestro renacimiento.

KKL-JNF participa cada año en la Marcha de los Vivos y ondea la bandera del renacimiento, levantándose del polvo. Para recordarnos a todos que la historia judía es también una historia de renacimiento, de reconstrucción de la patria nacional judía tras los pogromos y el Holocausto. Frente al creciente antisemitismo, frente al terrorismo asesino. Somos la respuesta al mal.

La historia judía está repleta de sufrimiento y terror. Desde la destrucción del Templo, la expulsión de los judíos de España, las cruzadas y el Holocausto. Pero nuestra historia no es la historia de los pogromos, es la historia de los renacimientos. La historia del Pueblo Judío no es una serie de expulsiones y terror, es una sucesión de renacimientos tras estos acontecimientos, es levantarse del polvo, ser capaces de ver el presente y esperar un futuro mejor.

La historia judeo-sionista es una historia de renacimientos.