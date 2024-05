Frente al mundo, Eden Golan se ganó los corazones y el respeto en Eurovisión

Eden Golan voló de regreso a Israel el domingo por la mañana, recién salida de su triunfal actuación en la 68ª edición del Festival de Eurovisión el sábado por la noche en Malmo, Suecia, donde calentó los corazones de todo el mundo con su gracia bajo presión.

Habló nada más bajar del avión y dijo: “Vaya, no sé por dónde empezar. Es un enorme privilegio que esté aquí y que haya tenido la oportunidad de representar a nuestro país, especialmente en momentos como éste, y que haya representado al país y haya sido la voz de todos los que necesitan ser enviados a casa ahora” refiriéndose a los 132 rehenes que aún permanecen retenidos en Gaza por Hamás tras el 7 de octubre. “Y he conseguido representar a todos los que han caído”. Gracias, he sentido el cariño y el apoyo de todos. Simplemente gracias.

Golan parece tener tanto talento para centrarse en lo que es verdaderamente importante como para cantar y bailar. Justo después de que terminara el concurso y se enterara de que la canción de Israel, “Hurricane”, había terminado en quinto lugar y que la canción había quedado segunda en los televotos del público, dijo en una entrevista entre bastidores, “¡Hamsa, hamsa, hamsa!“ Una palabra hebrea que significa cinco. “No tengo palabras, estoy tan feliz” Dio las gracias a su equipo y a sus seguidores, y añadió: “Llegamos a un lugar de locos, esa’es nuestra victoria. Es un gran privilegio estar aquí y representar a la nación". A la pregunta de si se sintió presionada al conocer las bajas puntuaciones otorgadas a Israel por los jurados nacionales y a la espera del resultado final, respondió: "Creo que se sobreentendía que iba a ser así".

Eden Golan, de Israel, sostiene una bandera durante la Gran Final del Festival de Eurovisión 2024, en Malmo, Suecia, el 11 de mayo de 2024. (crédito: Leonhard Foeger/Reuters)

Al final, Nemo de Suiza ganó el concurso con la canción, “The Code”, que trata sobre el cantante’s llegar a un acuerdo con su identidad no binaria. El croata Baby Lasagna, gran favorito desde el principio, quedó segundo con su enérgica canción sobre un joven que abandona su hogar, “Rim Tim Tagi Dim”. Ucrania y Francia quedaron en tercer y cuarto lugar.

El ganador de la Gran Final es elegido por una combinación de jurados nacionales de los países participantes y televotos del público. Golan tenía razón al afirmar que no fue una sorpresa que un grupo de profesionales europeos de la cultura no puntuaran la canción de Israel en el concurso de este año, y que estos jurados se decantaran mayoritariamente por "The Code". Pero fue gratificante para muchos israelíes y judíos de todo el mundo ver que Israel quedaba en segundo lugar en el televoto, justo después de Croacia. Aunque una minoría de manifestantes se opone a la lucha de Israel contra Hamás, es evidente que millones de espectadores de Eurovisión de todo el mundo respetan a Israel y a su representante en Eurovisión.

El mundo salió en apoyo de Golan

Golan dijo en entrevistas la semana pasada que el concurso de la canción de este año “no era’sólo otro Eurovisión” Y ciertamente no lo era’. Nunca antes miles de artistas habían pedido a la Unión Europea de Radiodifusión, el organismo que dirige Eurovisión, que prohibiera competir a Israel. Tras la negativa de la UER a prohibir a Israel, estos artistas llamaron a boicotear completamente el concurso debido a la presencia de Israel.

Se profirieron graves amenazas contra la delegación israelí y los fans que asistieron al concurso. Si fuera un Eurovisión más, el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, no habría ido a Malmo para ver personalmente las medidas de seguridad para la delegación israelí, ni el gobierno israelí habría emitido advertencias de viaje para los israelíes que asistieran al evento. Según varios informes, se desplegaron 100 agentes de policía suecos para proteger a la delegación israelí, que viajó en una caravana con las ventanillas oscurecidas, como los jefes de Estado. Se aconsejó a Golan y a su séquito que permanecieran en sus habitaciones de hotel en todo momento cuando no estuvieran actuando.

Hubo grandes protestas fuera del estadio, incluida una en la que la activista climática Greta Thunberg fue detenida el sábado por la noche. Aunque Golan dijo sentir “buenas vibraciones” en el concurso, muchos artistas se esforzaron por faltarle al respeto, entre ellos el irlandés Bambie Thug, que dijo haber llorado al enterarse de que Israel había llegado a la final. La cantante griega Marina Satti fingió dormirse mientras Golan hablaba en una rueda de prensa, y el holandés Joost Klein se puso una bandera holandesa en la cara.

Quizás el peor momento fue cuando un periodista polaco le preguntó a Golan: “¿Has pensado alguna vez que por estar aquí, traes riesgo y peligro para otros participantes?” como si la estuviera culpando de que hubiera gente que amenazara su vida. Cuando se le dijo que no tenía por qué responder a la pregunta, Golan respondió, no obstante, “Creo que todos estamos aquí por una razón, y sólo por una razón. Y la UER está tomando todas las precauciones de seguridad para que este sea un lugar seguro y unido para todos, así que creo que es seguro para todos.

Y en un año normal, el público no habría estallado en abucheos cada vez que Israel actuaba, como ocurrió este año, ni habría abucheado cada vez que se añadían puntos al total de Israel durante el recuento final.

Aunque muchos artistas más experimentados se habrían derrumbado bajo la presión a la que se enfrentaba Golan, el odio pareció darle fuerzas, mientras se concentraba en lo que había venido a hacer: Cantar “Hurricane”, una canción con una letra y un baile que hacen referencia a la masacre del 7 de octubre, especialmente a los asesinatos en el Festival de Música Supernova.

La palabra “carácter” está tan manida que puede haber perdido su impacto, pero Golan realmente demostró que tenía carácter y clase, en una situación en la que estaba rodeada de gente que intentaba acosarla y molestarla.

Cuando los israelíes echen la vista atrás, la conmovedora interpretación de Golan en Malmo será un rayo de luz en una época oscura, y un recordatorio de que podemos dar lo mejor de nosotros mismos incluso ante obstáculos desalentadores.