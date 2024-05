Las silenciosas estanterías lo dicen todo: La biblioteca perdida de Chachmei Lublin

Se decía que era una de las joyas judías de Europa del Este. Una biblioteca que contenía miles y miles de valiosos libros, manuscritos y pergaminos era una de las preciadas joyas de la Yeshiva Chachmei Lublin (Academia de los Sabios de Lublin) en Lublin, Polonia.

Cuando los nazis se apoderaron de la ciudad unas semanas después del estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, este inestimable tesoro de conocimiento judío cayó en manos alemanas. Unos meses más tarde, la biblioteca fue saqueada y su contenido quemado frente a la yeshiva en una gran hoguera. Según un testigo, una banda de música tocó en las escaleras de la yeshiva mientras las llamas devoraban los libros, reduciendo la magnífica biblioteca a cenizas.

Pero eso nunca ocurrió.

La historia de la biblioteca de la Chachmei Yeshiva de Lublin entró en el folclore judío de posguerra como un tesoro perdido de los judíos de Europa del Este anteriores al Holocausto. En los últimos años se han descubierto cada vez más libros valiosos en todo el mundo. La Yeshivá Chachmei Lublin fue fundada por el famoso rabino Meir Shapiro, que introdujo el Daf Yomi (el estudio diario del Talmud en una sola página) en el mundo judío. Abierta entre 1930 y 1939, la yeshivá fue una de las más grandes del mundo. SALA DE LECTURA, biblioteca de la yeshivá. (crédito: Cortesía Grodzka Gate – NN Theater Center)

“El rabino Shapiro quería crear en Lublin la mejor, la más renombrada, la más moderna yeshiva, y una yeshiva así requiere una biblioteca igualmente enorme y rica,” dijo a la Revista el investigador Piotr Nazaruk. Nazaruk trabaja en el Centro de Teatro Grodzka Gate-NN, una institución de la ciudad dedicada a preservar el patrimonio de Lublin.

Las donaciones a la biblioteca llegaron de muy lejos. Se dice que el rabino Benjamin Gut, de la sinagoga Chasam Sopher de Nueva York, donó 1.000 dólares y hasta 4.000 libros. Cuando Shapiro murió en 1933, su vasta colección personal se añadió a la biblioteca.

“La yeshivá reunió unos 30.000 volúmenes gracias a las donaciones del mundo judío,” explicó Nazaruk.”Se formaron comités en varias ciudades de Polonia, así como en todo el mundo. Era, sin duda, una de las mayores bibliotecas religiosas de Polonia; por lo que sabemos, no sólo tenía una colección enorme, sino también muy valiosa. Algunos de sus libros databan de la primera mitad del siglo XVI, entre los primeros libros judíos impresos.

La extendida creencia en la destrucción nazi de la biblioteca parece tener su origen en una noticia aparecida en febrero de 1940 en un desconocido periódico alemán, Die Deutsche Jugend-Zeitung, en la que se afirmaba que los libros de la biblioteca fueron arrojados fuera del edificio y quemados en un incendio que duró 20 horas. Esta es la fuente que se suele utilizar cuando se cuenta la historia de la biblioteca, a pesar de que no parece haber existido tal publicación nazi. La historia fue repetida un año después, en enero de 1941, por el periódico palestino HaTzofe, de la época del Mandato Británico, y a partir de ahí se convirtió en folclore.

“La historia de posguerra es extremadamente enrevesada,” dijo Nazaruk a la Review. “Existe esta leyenda popular de que los alemanes quemaron en 1940 toda la colección frente a la yeshiva. El problema es que se basa en una cita de un periódico alemán que probablemente nunca existió, y también se contradice con documentos alemanes creados durante la guerra, así como con documentos de posguerra.

“Afirman que los nazis examinaron toda la colección y trasladaron todos los libros a la Biblioteca Principal de Lublin. De hecho, contrataron a un rabino, Aron Lebwohl, un conocido graduado de la yeshiva, para que hiciera un catálogo de toda la colección.”

Lebwohl trabajó en la catalogación hasta su asesinato en las cámaras de gas de Majdanek en noviembre de 1942. Su catálogo sigue sin descubrirse. PIOTR NAZARUK (I), cuya investigación ha digitalizado cientos de libros de la biblioteca de la yeshiva que se creían perdidos. Aquí con la voluntaria Agnieszka Litman (Crédito: Cortesía Grodzka Gate – NN Theater Center)

Para NAZARUK, la documentación y catalogación de estos valiosísimos volúmenes por parte de los nazis es la prueba de que nunca quemaron la colección, o al menos la mayor parte de ella. El objetivo, al parecer, era trasladar las obras a Alemania o a algún otro lugar del Reich de los Mil Años, para documentar la historia de la extinta raza de los judíos.

“Si los alemanes querían hacer algo con la colección, como trasladarla a Alemania, no tuvieron tiempo. Simplemente la abandonaron cuando Lublin fue liberada en el verano de 1944. Toda la colección estuvo en Lublin hasta 1946, cuando fue trasladada a Varsovia, a la Comisión Histórica Judía Central, que más tarde se convirtió en el Instituto Histórico Judío,” explicó Nazaruk.

Después de la guerra, dijo, aparecieron artículos en yiddish, inglés y hebreo, en los que se afirmaba explícitamente que la biblioteca había sobrevivido a la destrucción, pero que aparentemente había sido olvidada. Una de esas noticias apareció en noviembre de 1944 en el primer periódico judío polaco de la posguerra, el Boletín de la Agencia Judía de Prensa, que decía: "Al huir, los alemanes dejaron cajas en Lublin...... Ahora ha comenzado un esfuerzo organizado para recoger y clasificar libros judíos. Hasta ahora se han recogido unos 80.000 volúmenes. El Ministerio de Educación se ha hecho cargo de todos los volúmenes rescatados, que también incluyen la biblioteca Chachmei Lublin.”

La posguerra la Polonia comunista no fue un lugar especialmente acogedor para los judíos, a pesar de los horrores del Holocausto. Muchos miles regresaron de los campos de concentración y se encontraron con que no podían rehacer sus vidas; les habían robado sus propiedades y las autoridades no eran muy acogedoras. Miles de supervivientes judíos huyeron de Polonia en los primeros años tras la II Guerra Mundial, y la historia de la biblioteca parece haber pasado a un segundo plano. Sólo ahora han empezado a investigar [los] sellos de los libros de sus fondos, para determinar su procedencia real", explica Nazaruk. "La colección de la yeshiva es sólo una gota en el océano".

“Estos libros estaban en los almacenes de la biblioteca, pero ha sido la digitalización de las colecciones lo que los ha sacado a la superficie"

NAZARUK’S aventura personal con la Biblioteca de la Yeshivá Chachmei Lublin comenzó hace cuatro años, cuando por casualidad descubrió unos 130 libros en la colección del Instituto Histórico Judío de Varsovia. Antes de este hallazgo, sólo se conocían cinco libros de la biblioteca de la yeshivá. Estos cinco fueron descubiertos por casualidad en 2006 en la sinagoga Chewra Nosim de Lublin, pero se desconoce cómo llegaron allí. Otros cinco libros fueron devueltos recientemente a Lublin gracias al proyecto en curso para encontrar y digitalizar la colección de la yeshiva. En 2022, dos volúmenes fueron encontrados y recuperados de la Freie Universitaet de Berlín, y tres volúmenes fueron encontrados en una colección privada israelí.

Nazaruk recordó que su descubrimiento inicial “fue por casualidad.”

“Estaba sentado en mi oficina, y era por la tarde, y estaba revisando la biblioteca digital [del Instituto’]. Normalmente, investigo en yiddish porque es lo que más me interesa. Por alguna razón, sin embargo, decidí echar un vistazo a los fondos digitales de grabados hebreos del Instituto Histórico Judío. De repente, veo un libro digitalizado con el sello de la Yeshiva Chachmei Lublin ”completamente por casualidad.

“Fue increíble,” dijo Nazaruk. “Me pasé toda la tarde hojeando todos los libros que tenían en línea, y de repente supimos de 130 libros más.”

A través de una minuciosa investigación en bibliotecas locales, colecciones privadas, el Instituto Histórico Judío y la Biblioteca Nacional de Israel, se han encontrado y digitalizado casi 900 volúmenes con sellos de yeshivá.

“A menudo es como un trabajo de detectives,” dijo Nazaruk. “A veces, es una actividad extremadamente aburrida porque si tienes miles y miles de libros que comprobar, puede ser frustrante; pero cuando tienes éxito, es una sensación increíble. Hace unas semanas, junto con mis colegas, fuimos a un seminario católico, donde encontramos dos libros con sellos de yeshiva. Esto demuestra que se pueden encontrar libros de este tipo incluso en lugares como seminarios católicos, lo cual es absurdo.

El edificio de seis plantas que fue, durante unos años, un centro de aprendizaje judío europeo sigue en pie hoy en Lublin con su fachada amarilla. Por desgracia, la comunidad judía no tuvo tanta suerte. De lo que una vez fue una próspera comunidad judía de hasta 40.000 miembros, hoy sólo quedan unos 40 – un crudo recordatorio de los horrores infligidos a la judería polaca.

La comunidad de Lublin parece decidida a mantener vivo el recuerdo de lo que una vez fue una próspera sociedad. Este viernes, una ceremonia conmemorará los 100 años de la colocación de la primera piedra de la yeshiva, en mayo de 1924.

Se exhibirá una exposición permanente de la biblioteca, que incluirá 10 libros de la biblioteca de la yeshiva nunca antes expuestos, junto con un catálogo de tarjetas de biblioteca a la antigua usanza que identifica los libros con sellos de la Yeshiva de Lublin que actualmente residen en diversas instituciones de Israel, Polonia y Estados Unidos.

En cuanto al futuro de este precioso tesoro de la historia judía, ¿quién sabe en qué lugar del mundo aparecerán los próximos libros?

Nazaruk dijo a Magazine que depende en gran medida de la ayuda de otros en su misión de restaurar la colección perdida.

“Es increíble cuando abro mi correo electrónico y encuentro un mensaje de estudiantes de yeshiva de Israel o de todo el mundo que me envían fotos de libros que tienen.

“Es sumamente interesante trazar cómo un libro acabó en una biblioteca local o yeshiva y luego viajó a algún lugar. ¿Quién era el propietario anterior? ¿Quién fue el propietario después de la guerra? Es algo que encuentro fascinante. El viaje de los libros.” 

Yeshivat Chachmei Lublin’s most famous sons

Rabbi Meir Shapiro (1887-1933) – Prominente rabino hassídico polaco y rosh yeshiva, también conocido como el Lubliner Rav, es conocido por su promoción del Daf Yomi programa de estudio en 1923, y el establecimiento de la Yeshiva Chachmei Lublin en 1930.

Entre 1922 y 1927, Shapiro fue el primer judío ortodoxo en convertirse en miembro del sejm (parlamento) de la Segunda República Polaca, representando a la minoría judía del país.

Yehiel De-Nur (1909-2001) – escritor judío y superviviente del Holocausto, cuyos libros se inspiraron en su estancia como prisionero en el campo de concentración de Auschwitz.

Yehuda Meir Abramowicz (1914- 2007) – rabino y político israelí que fue secretario general de Agudat Yisrael, a la que representó en la Knesset entre 1972 y 1981, y vicepresidente de la Knesset entre 1977 y 1981. Una de sus contribuciones más duraderas a la sociedad israelí fue la introducción de la legislación que obliga a los conductores de vehículos a llevar cinturones de seguridad.

Pinchas Hirschprung (1912-1988) – rabino polaco-canadiense, posek (jurista que determina la aplicación de la Halajá) y rosh yeshiva, que fue rabino jefe de Montreal desde 1969 hasta su muerte.

Yona Sztencl (1904-1969) – rabino ortodoxo que fundó los ciclos diarios de aprendizaje judío Mishna Yomis y Halacha Yomis. También fue rabino de la Congregación Bais Hassidim Arlenger de Tel Aviv y miembro del Gran Rabinato de Tel Aviv.

Shmuel HaLevi Wosner (1913 – 2015) – Destacado rabino asquenazí y posek residente en Bnei Brak. Se le conocía como el Shevet HaLevi, por su obra principal. – A.W.

