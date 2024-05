Grapevine, 24 de mayo de 2024: Afluencia cultural

Mientras pueblos y ciudades del norte y el sur sufren un éxodo de población a medida que los cohetes de Hezbolá y Hamás siguen cayendo sobre territorio israelí, causando daños y destrucción, Jerusalén experimenta una afluencia.

Además de nuevos inmigrantes, la ciudad acoge a muchos visitantes israelíes y extranjeros en conferencias y actos festivos – algo que debe de dar gran satisfacción a la gente del ayuntamiento.

Muy pronto se celebrará el Día de Jerusalén, que, a pesar de las decisiones de restar importancia a la alegría hasta que todos los rehenes llevados por Hamás a Gaza sean devueltos a Israel, contará con las habituales multitudes de jóvenes cantando, bailando y portando banderas de todo el país.

Pero antes está el Festival Internacional de Escritores de Jerusalén, que siempre incluye conversaciones entre escritores de distintos países sobre temas que les afectan de distinta manera.

Algunos de estos actos han agotado sus entradas. Uno de ellos, que es gratuito y se celebrará el lunes 27 de mayo en la galería De Bottom de Mishkenot Sha’ananim, será una conversación entre el artista Michal Rovner y el renombrado y premiado escritor, historiador y ex crítico de arte de The New Yorker Sir Simon Schama sobre el significado del arte y la creación contemporánea en tiempos de guerra y crisis.

Schama, profesor de la Universidad de Columbia, es conocido sobre todo por su popular serie documental de la BBC A Historia de Gran Bretaña. Más recientemente, ha escrito la obra en tres volúmenes The Story of the Jews.

■ TAMBIÉN LA PRÓXIMA semana, el 29 de mayo, alcaldes, tenientes de alcalde, directores generales, asesores jurídicos, ingenieros municipales y otros altos cargos de municipios de todo el país se reunirán en el Centro Internacional de Convenciones de Jerusalén para debatir sobre la renovación urbana. Aunque hay más de una docena de mujeres entre los ponentes, sólo una, Michal Rosenshein, es alcaldesa. Dirige el municipio de Kiryat Ono.

El acto está organizado por el Centro de Construcción de Israel, por lo que cuenta con la presencia de promotores inmobiliarios como Rami Levy, que, además de poseer una cadena de supermercados, construye hoteles, centros de acogida, centros comerciales y complejos residenciales; Yossi Avrahami, que está transformando el antiguo Hotel Edén de la calle Hillel en un complejo residencial de lujo; y Micha Klein, directora general de África Israel, que ha construido y posee varias propiedades en Jerusalén. Hay, por supuesto, varios promotores inmobiliarios más.

■ LA CONFERENCIA ELI Hurvitz sobre Economía y Sociedad tuvo lugar esta semana en el Hotel Orient de la Colonia Alemana, organizada por el Instituto Israelí para la Democracia (IDI) en colaboración con la Fundación Dalia y Eli Hurvitz.

Eli Hurvitz, destacado industrial israelí, falleció en 2011 a los 79 años. Fue presidente fundador del consejo de administración y consejero delegado de Teva Pharmaceutical Industries. Nació en Jerusalén y se licenció en la Universidad Hebrea.

Su esposa, Dalia Solomon, era hija del socio gerente de Assia Chemical Labs, una pequeña empresa que más tarde se fusionó con Zori y en 1969 adquirió una participación mayoritaria en Teva. Las tres empresas se fusionaron en Teva Pharmaceutical Industries, que se convirtió en un gigante mundial.

Hurvitz también fue presidente del Instituto Israelí de Exportación, presidente del Banco Leumi, presidente de la Autoridad de Desarrollo de Jerusalén, miembro del comité asesor del Banco de Israel, director de Koor Industries y de Magal Security Systems, presidente del comité ejecutivo del Instituto Weizmann de Ciencia, director de Vishay Technologies y presidente del IDI.

Fue galardonado con el Premio Israel y recibió doctorados honoris causa del Technion-Israel Institute of Technology, la Universidad Ben-Gurion del Negev y la Universidad de Tel Aviv. También recibió muchos otros honores y premios. El logotipo de Teva Pharmaceutical Industries se ve en Tel Aviv, Israel 19 de febrero de 2019. (crédito: REUTERS/AMIR COHEN)

Dada su relación con el IDI, no es de extrañar que el IDI acogiera la conferencia en su memoria.

Muchos de los investigadores del IDI son distinguidos en sus propios campos, como la presidenta de la conferencia Karnit Flug, economista, que fue gobernadora del Banco de Israel y la primera y hasta ahora única mujer en ese cargo.

Resultó extraño que en la lista de participantes no figuraran el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, el ministro de Economía e Industria Nir Barkat y el ministro de Cooperación Regional David Amsalem.

Los únicos ministros del gobierno actual en la conferencia fueron Gila Gamliel e Idit Silman, aunque había MK actuales y anteriores que habían ocupado carteras ministeriales en gobiernos anteriores – a saber, Avigdor Liberman, Yair Lapid (que encabeza la oposición), y Orna Barbivay.

