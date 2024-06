Hezbolá llena el vacío dejado por Hamás y calibra la reacción de Israel - análisis

Hezbolá está intensamente centrado en las reacciones de Israel ante la reciente escalada del grupo terrorista. En el último mes ha incrementado el uso de drones y misiles antitanque, duplicando el número de ataques que ha llevado a cabo. En mayo se produjo una importante escalada. Hezbolá intenta llenar el vacío dejado por Hamás porque Hamás ya no es capaz de lanzar muchos cohetes contra Israel.

Hezbolá también quiere extender más sus ataques – ha buscado como objetivos la costa y el Golán. Su objetivo es expandir la guerra. Los ataques de Hezbolá también han provocado incendios.

Pero Israel está respondiendo. El jefe del Estado Mayor Lt.-Gen. Herzi Halevi, el ministro de Defensa Yoav Gallant y el primer ministro Benjamin Netanyahu viajaron al norte en los últimos dos días. Tienen un mensaje de advertencia para Hezbolá. Sin embargo, el grupo terrorista con sede en el Líbano está acostumbrado a esto: lleva escuchando tales “advertencias” desde hace casi ocho meses.

Hezbolá es muy consciente del debate en los medios de comunicación israelíes, donde algunos expertos afirman que Israel no quiere o no es capaz de librar una gran guerra en dos frentes. Hezbolá escucha y aprende, y luego lo repite como si lo hubiera descubierto, cuando en realidad se ha limitado a blanquear el debate de una sociedad democrática.

No existe un debate similar en la televisión libanesa entre antiguos comandantes de Hezbolá que se pregunten si Hezbolá camina sonámbulo hacia una guerra mayor. Así, Hezbolá tiene la ventaja que todos los autoritarios tienen sobre las democracias: Puede decir y hacer lo que quiera y no tiene que someterse a debates críticos en público. Esto no significa que en el seno del alto mando de Hezbolá no se produzcan tales discusiones; probablemente las haya. Simpatizantes libaneses de Hizbulá asisten a una protesta en apoyo a los palestinos de Gaza, en medio del actual conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, en Nabatieh, sur del Líbano 18 de noviembre de 2023 (crédito: REUTERS/ALAA AL-MARJANI)

Las consideraciones de Hezbolá

Hezbolá es un grupo poderoso y también un apoderado de Irán. Tiene muchas cosas que considerar en Líbano. Junto con Irán, Hezbolá ha intentado cambiar la "ecuación" con Israel. Esto significa que se ha labrado un "derecho" a lanzar misiles sobre el norte de Israel. Esto nunca ha ocurrido sin que se produzca una guerra de grandes proporciones. Hezbolá se ha aprovechado de la situación.

El grupo terrorista también forma parte del intento de Irán de unir sus frentes indirectos contra Israel. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha declarado recientemente que uno de sus miembros ha muerto en Siria, lo que plantea la cuestión de si la nueva "ecuación" iraní en Siria también puede ponerse a prueba. Esta ecuación planteada por Irán postula que cualquier daño a los iraníes en Siria puede dar lugar a represalias directas contra Israel. Al mismo tiempo, Teherán teme que cualquier estallido entre Israel y Hezbolá lleve a Irán a movilizar a sus otros apoderados.

¿Hezbolá bajará un poco los brazos tras provocar a Israel? ¿O continuará a toda máquina? Mientras observa cómo responde Israel a su reciente escalada, Hezbolá debe responder ahora a estas preguntas.