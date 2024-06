"Jerusalén es nuestra, el Monte del Templo es nuestro", declara Ben-Gvir en el Día de la Bandera

El ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir afirmó la total soberanía israelí en Jerusalén durante un discurso en la marca de la bandera durante el Día de Jerusalén el miércoles.

"Estamos enviando un mensaje a Hamás", dijo Ben-Gvir. "Jerusalén es nuestra. La Puerta de Damasco es nuestra. El Monte del Templo es nuestro"

ביום השמח הזה ומצד שני המורכב הזה. אנחנו מעבירים מכאן מסר לחמאס. ירושלים שלנו. שער שכם שלנו. הר הבית שלנו. ובעזרת השם הניצחון המלא שלנו. אנחנו קוראים לראש הממשלה, תהיה חזק. אנחנו לא נכנעים. אנחנו לא מוותרים. אנחנו לא עוצרים. ¡אנחנו מנצחים! יום ירושלים שמח. עם ישראל חי pic.twitter.com/ZHcTc2R599 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) 5 de junio de 2024

"Pedimos al presidente del Gobierno que sea fuerte. No nos rendiremos, no nos rendiremos y no nos detendremos", declaró en un escenario ante miles de participantes en la marcha. Itamar Ben-Gvir durante las celebraciones del Día de Jerusalén frente a la Gran Sinagoga de Jerusalén, 5 de junio de 2024 (crédito: YONATAN SINDEL/FLASH90)

En respuesta a estas declaraciones, la Oficina del Primer Ministro respondió, diciendo:

"El statu quo en el Monte del Templo no ha cambiado y no cambiará."

Hamas también publicó una respuesta a las declaraciones de Ben-Gvir de su jefe del Buró Político, Ismail Haniyeh, diciendo: "El desenfreno de los colonos en Jerusalén confirma que Jerusalén es el centro del conflicto, y nuestro pueblo no descansará hasta que termine la ocupación y se establezca un Estado palestino independiente con Jerusalén como capital."

Durante toda la duración de la marcha de las banderas, se produjeron múltiples incidentes de violencia y detenciones.

"A lo largo del día hasta ahora, 18 sospechosos han sido detenidos bajo sospecha de delitos violentos, asalto, amenazas y conducta desordenada", anunció la Policía de Jerusalén en un comunicado. "Más temprano, algunas de las carreteras bloqueadas fueron reabiertas, y la policía continúa operando para mantener la seguridad y el orden.

Más temprano, los agentes de policía del Distrito de Jerusalén localizaron y detuvieron a cinco sospechosos, de 16 años de edad, que participaron en el desfile y lanzaron objetos hacia los periodistas cerca de la zona de la Puerta de Damasco - Sha'ar Shechem. Los sospechosos detenidos fueron trasladados para ser interrogados en una comisaría del Distrito de Jerusalén. Condenamos enérgicamente cualquier intento de dañar a periodistas y a cualquier otra persona.

A primera hora de la mañana del miércoles y por la tarde, la policía detuvo a 13 sospechosos de diversas edades implicados en varios incidentes violentos en la Ciudad Vieja, entre ellos la posesión de un cuchillo y amenazas contra agentes de policía. Estos sospechosos fueron trasladados para ser interrogados por la policía.

La actividad policial continúa a estas horas en toda la ciudad por parte de miles de agentes y, hasta el momento, los diversos actos se han desarrollado según lo previsto, abordándose los incidentes aislados con prontitud y de forma adecuada."

Los reporteros fueron objeto de violencia

La policía desalojó por la fuerza al corresponsal policial de Yediot Aharonot de la Puerta de Damasco mientras cubría el acto.

תיעוד הזוי: המשטרה מרחיקה את העיתונאי @liran__tamari משער שכם לקול קריאות "שישרף לכם הכפר" ו "שועפט עולה באש". pic.twitter.com/xiP0CKYPkU — ינון יתח | Inon Yttach ️ (@Inon_Yttach) 5 de junio de 2024

En un post en X, dijo: "Hoy, los periodistas fueron el foco de la policía y los manifestantes. Durante la marcha de las banderas, la policía decidió que no era apropiado que los periódicos cubrieran desde las escaleras de la Puerta de Damasco y empezó a empujarnos hacia un jardín cercano. Durante la pelea, como pueden ver, el policía empezó a pellizcarme en el estómago. Pensaron que no lo verían, pero aquí tienen la foto delante de ustedes."

העיתונאים היו היום על המוקד של המשטרה ושל הצועדים. במהלך מצעד הדגלים המשטרה החליטה שלא מתאים שעיתונים יסקרו ממדרגות שער שכם והתחילה להדוף אותנו לכיון גן סמוך. במהלך ההדיפה כפי שניתן לראות השוטר מתחיל לצבוט אותי בבטן. חשב שלא יראו אבל הנה התמונה לפניכם. pic.twitter.com/PNMg9w7Plu — לירן תמרי | Liran Tamari (@liran__tamari) 5 de junio de 2024

A primera hora del miércoles, Kan News informó de que el periodista de Haaretz Nir Hasson y varios cámaras fueron atacados en la Ciudad Vieja de Jerusalén mientras cubrían la marcha de la bandera por el Día de Jerusalén.

Según el informe, Hasson y los camarógrafos fueron atacados por un grupo de unos 30 jóvenes, que les propinaron patadas y los tiraron al suelo.

Hasson fue atacado mientras cubría acontecimientos violentos en la zona.