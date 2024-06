El proyecto de ley haredí señala una nueva era para la sociedad israelí - Análisis

Durante más de medio siglo, el Estado de Israel, al tratar la cuestión del servicio militar obligatorio ultraortodoxo (haredi), hizo lo que hace tan a menudo cuando se enfrenta a cuestiones trascendentales pero polémicas: ir dando palos de ciego.

El martes, esa lata finalmente chocó contra un muro.

Ese muro llegó en la forma de la histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia que establece que no hay base legal para una exención militar continuada para los estudiantes de yeshivot y que la financiación a las yeshivot que albergan estudiantes que no sirven debe cesar.

Si bien esta sentencia judicial no hará que decenas de miles de estudiantes de yeshivá entren en el ejército la semana que viene, el mes que viene, o incluso el año que viene, sí señala un drástico cambio de dirección; un cambio social impulsado por el 7 de octubre.

El 7 de octubre es el tipo de megaevento que afecta a las sociedades durante décadas. Tan pronto como se hizo evidente el alcance del colosal fracaso del 7 de octubre, quedó claro que se trataba de un día que cambiaría fundamentalmente a Israel durante generaciones. LAS PERTENENCIAS de los asistentes al festival se ven en el lugar del festival Supernova después de que Hamás desatara su masacre el 7 de octubre. (credit: RONEN ZVULUN/REUTERS)

Lo cambiaría en varios planos diferentes. Cambiaría la doctrina general de seguridad del país en lo que respecta a lo que considera que debe hacer para mantenerse seguro, su política, cómo ve al ejército y qué tipo de ejército necesita.

Es en esta categoría en la que entra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

Una nueva realidad

Los israelíes se despertaron el 8 de octubre con la dolorosa constatación de que el ejército, tal y como está constituido actualmente, no satisface sus necesidades. Se despertó con la comprensión de que un ejército delgado, medio, super-hi-tecnológico que depende más de sensores y vallas de última generación que de soldados patrullando para defender sus fronteras es insuficiente.

Se despertó con la comprensión de que a pesar de la magia de alta tecnología del ejército, todavía necesitaba soldados de baja tecnología para patrullar las fronteras, y necesitaba más de ellos ahora que nunca.

De ahora en adelante, las IDF necesitarán miles de soldados para patrullar la frontera con Gaza y garantizar que lo ocurrido el 7 de octubre no pueda repetirse y que, si alguna fuerza intenta repetirse, suficientes tropas sobre el terreno la repelan en tiempo real. Estos soldados son necesarios para defender las fronteras y proporcionar una sensación de seguridad a quienes viven en las comunidades a lo largo de las fronteras.

Lo que es cierto para la frontera de Gaza también lo es para la frontera norte. También se necesitará más mano de obra a lo largo de la frontera jordana, donde Irán está tratando de introducir armas y municiones de contrabando en Judea y Samaria, y también en la frontera egipcia. En resumen, las necesidades de mano de obra de las IDF han aumentado exponencialmente debido al 7 de octubre.

Como resultado, una cuestión que durante años fue más una cuestión de principios y valores – si el estudio de la Torá triunfa sobre el servicio en las IDF – es ahora una cuestión existencial: ¿Puede Israel sobrevivir si no aumenta su ejército? Ya no se trata de una cuestión de igualdad y justicia, sino de supervivencia.

Además, con la guerra en curso durante casi nueve meses, la escasez de personal de las FDI está obligando a los reservistas y a sus familias a soportar lo que es claramente una parte desproporcionada de la carga de la seguridad colectiva, lo que hace que esta cuestión sea más acuciante que nunca. En los últimos nueve meses, ha quedado meridianamente claro que es necesario que sirva más gente para reducir el tiempo de servicio de todos.

El arremolinado debate sobre esta cuestión desde el 7 de octubre ha aclarado algo más: la cuestión de las exenciones haredi no tiene que ver principalmente con el valor del estudio de la Torá. El estudio de la Torá siempre ha sido un valor judío prominente, pero nunca en la historia judía ha sido una vocación exclusiva para tantos con exclusión de todo lo demás.

La guerra actual es una guerra justa de no elección impuesta a Israel – una miljemet mitzvah en el lenguaje halájico – el tipo de guerra en la que, según abundantes fuentes judías, todo el mundo está obligado a participar.

Lo que ha quedado claro para muchos en los últimos meses es que la razón principal de la obstinada negativa haredi a aceptar el servicio en las FDI es el temor a que esto rompa los muros que separan a la sociedad haredi del resto del país.

Desde la Ilustración, la comunidad ultraortodoxa ha construido muros para proteger su modo de vida único. En el moderno Estado de Israel, las yeshivot son esos muros, y el temor de los dirigentes haredi – tanto rabínicos como políticos – es que esos muros se derrumben si los alumnos de las yeshivot se alistan en el ejército. Los rabinos y políticos haredíes sospechan que la verdadera razón por la que el mundo no haredí quiere alistar a sus hijos no es porque los necesiten, sino porque quieren cambiarlos.

A grandes rasgos, los haredim dicen que no quieren servir para mantener su modo de vida, mientras que el Israel no haredí dice que los haredim deben servir para mantener el país.

El 7 de octubre inclinó la balanza de este argumento.

La decisión unánime del tribunal (9-0) fue estrecha en su alcance. No dijo cómo debería resolverse este enigma, sino que lo dejó en manos de la Knesset (que no ha sido capaz de resolver la cuestión en medio siglo).

El tribunal no dijo cuántos de los aproximadamente 13.000 chicos ultraortodoxos que alcanzan la edad de alistamiento cada año deben ser reclutados y cuántos pueden seguir recibiendo exenciones. Se limitó a decir que, a falta de una ley o una política gubernamental coherente que regule este delicado asunto – y no hay ninguna – entonces los haredim en edad de alistarse que no están en el ejército violan la ley.

También dijo que las instituciones educativas que albergan a estudiantes que no sirven violando la ley deben ser penalizadas con la pérdida de la financiación estatal. El tribunal, sin embargo, no fue más allá y dijo que las sanciones deberían recaer sobre los propios estudiantes individuales de la yeshiva por no presentarse al servicio militar. Y eso no es baladí.

Las sanciones económicas contra las yeshivot son un palo, pero no el más pesado que puede blandir el país. Por ejemplo, los estudiantes casados de Kollel no viven del estipendio de 855 NIS que reciben de las yeshivot. Más bien, reciben todo tipo de subsidios del Estado, que el Estado proporciona a todos sus ciudadanos en los niveles económicos más bajos, como subsidios para el cuidado de los niños, importantes ayudas para la matrícula, exenciones fiscales municipales, ayudas para la vivienda y otros. El tribunal no abordó esos pagos y beneficios.

Si no se crea un marco que regule este asunto en la Knesset – una tarea política monumental para la que ahora debería haber mayor urgencia – es sólo cuestión de tiempo que se aborden las sanciones a particulares.

Los incentivos financieros importan y son un catalizador de cambios de gran alcance. El primer ministro Benjamín Netanyahu lo demostró mientras era ministro de Economía, de 2003 a 2005, cuando recortó las ayudas por hijos, algo que espoleó a las mujeres haredi a incorporarse al mercado laboral. Con el tiempo, esto condujo a un aumento notable en la entrada de los hombres haredi en el mercado laboral también.

Una vez que la presión financiera se ejerce sobre haredim para no servir, es probable que más servirán. Antes del 7 de octubre, el uso de sanciones económicas para que los haredim se alistaran en el ejército parecía una medida draconiana. Después del 7 de octubre, sin embargo, a muchos les parece una opción razonable.

El 7 de octubre cambiará fundamentalmente Israel – y en muchas áreas, lo que era no es lo que será. La sentencia del Tribunal Supremo del martes sugiere que ya se están produciendo cambios en una cuestión social que ha atormentado al país desde su fundación.