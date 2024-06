El AIPAC gastó más de 14 millones de dólares para desbancar a Jamaal Bowman. ¿Era necesario?

En su gran mitin de clausura del domingo con las estrellas del rock progresista Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, Jamaal Bowman descorchó una avalancha de orgullo del distrito y una diatriba llena de blasfemias contra el AIPAC.

“Estamos en el sur del Bronx. Esta es la cuna del hip-hop. Yo soy el congresista del hip-hop", declaró Bowman. "Vamos a demostrar al maldito AIPAC el poder del maldito South Bronx".

Bowman se refería a los más de 14 millones de dólares que el super PAC afiliado al lobby pro-israelí ha gastado en un esfuerzo por desbancarle, una cifra récord en unas elecciones al Congreso.

La influencia de AIPAC

Fiel a su palabra, Bowman dominó en la sección del Bronx del 16º Distrito del Congreso estatal al que representa, obteniendo el 84% de los votos (con más del 95% escrutado). El único problema es que, en la actualidad, casi todo su distrito se encuentra en el sur del condado de Westchester. Ninguno de ellos se encuentra en el sur del Bronx.

Así que, como se esperaba en base a las encuestas anteriores, Bowman fue derrotado ampliamente el martes por la noche en las primarias demócratas por el Ejecutivo del Condado de Westchester, George Latimer. LA REPRESENTANTE ESTADOUNIDENSE Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) gesticula ante el Tribunal Supremo mientras anula la decisión sobre el aborto Roe v. Wade, en Washington el viernes. Funcionarios electos como AOC afirman que el Tribunal Supremo es ‘ilegítimo,’ dice el escritor. (crédito: EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS)

Durante meses, el análisis nacional de la carrera la ha enmarcado como una lucha por poderes en la más amplia batalla interna del Partido Demócrata sobre Israel. Gran parte de la atención se ha centrado en los gastos del AIPAC para desbancar a Bowman, así como en las críticas cada vez más duras del congresista hacia Israel y sus aliados, en sintonía con el Escuadrón progresista al que pertenece. En retrospectiva, sin embargo, lo más revelador fue la decisión de J Street en enero de retirar su apoyo a Bowman. No porque J Street tuviera la capacidad de cambiar un número significativo de votos, sino porque su marcha atrás fue una poderosa señal de los problemas en los que se encontraba Bowman.

La razón de ser de J Street es contrarrestar la influencia del AIPAC y proporcionar a los legisladores una cobertura judía pro-Israel para abogar por unos esfuerzos estadounidenses más agresivos para lograr una solución de dos Estados. Así que si J Street decidió que ya no podía seguir con Bowman, claramente se enfrentaba a una cuesta arriba para aferrarse a los partidarios de Israel en su distrito, dondequiera que caigan en el espectro pro-Israel.

La cuestión más profunda es que Bowman – a diferencia de su compañero de Escuadrón Ocasio-Cortez – representa lo que ahora es un distrito casi totalmente suburbano. Y uno fuertemente judío para arrancar.

Cuando Bowman derrotó al titular desde hace mucho tiempo y aliado incondicional de AIPAC Eliot Engel en las primarias de 2020, el 59% de los votantes provenían de la parte de Westchester del distrito y el 41% del Bronx. En las primarias de 2022, tras la redistribución de distritos que dejó a Bowman representando solo una porción del Bronx, la proporción de votos de Westchester se había disparado al 94%. Mientras que el nuevo mapa de distritos final, ordenado por el tribunal y que desató el caos, llevó a la desaparición de múltiples titulares demócratas, Bowman sobrevivió a su primera primaria de reelección, derrotando a una colección de aspirantes con el 54% de los votos en general y el 52% de los votos en Westchester – casi lo mismo que en 2020.

Las buenas noticias para Bowman ese año: En una caótica temporada de primarias locales que vio caer a varios otros titulares debido a la redistribución de distritos, el congresista no perdió terreno. La mala noticia: Después de dos años en el cargo y sin ningún contrincante formidable en la papeleta, tampoco ganó nada.

El difícil equilibrio de Bowman entre su política progresista y su distrito reconstituido parecía imposible tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, la posterior guerra en Gaza y los enfrentamientos en todo el país entre activistas proisraelíes y propalestinos. En los primeros días posteriores al 7 de octubre, condenó los atentados, así como una concentración propalestina organizada el 8 de octubre en Times Square por los Socialistas Demócratas de América, que los críticos consideraron una celebración del atentado del día anterior. Un aliado anónimo, por su parte, declaró que Bowman había dejado de ser miembro de la DSA.

A medida que avanzaba la guerra, Bowman fue cambiando de enfoque. Acusó repetidamente a Israel de “genocidio” y expresó dudas sobre los informes de violencia sexual cometida por Hamás (aunque recientemente se disculpó por esa declaración). Y Bowman consiguió el apoyo de la DSA tras una reunión celebrada el 26 de mayo en la que, según una grabación obtenida por The New York Times, dijo a sus compañeros socialistas demócratas que ahora se oponía a la financiación del sistema de defensa antimisiles israelí Cúpula de Hierro y que pronto se pronunciaría a favor del movimiento antiisraelí Boicot, Desinversión y Sanciones.

En su discurso en el mitin, AOC esgrimió el argumento, popular en los círculos progresistas, de que AIPAC era un intruso, al que no le importaba el distrito, y que esta carrera era una batalla entre el gran dinero y la organización local. Pero en muchos sentidos fue Bowman el que se presentó como abanderado de un movimiento más amplio, mientras que Latimer se presentó como el que tenía profundos vínculos con el distrito.

El contraste era evidente en sus respectivas páginas de apoyo, con Bowman destacando su respaldo de varios grupos activistas estatales y nacionales, y Latimer presumiendo de los guiños de un conjunto diverso de figuras locales, la mayoría de ellos compañeros de oficina en el distrito. Y así quedó patente en sus discursos de la noche electoral: Latimer habló de representar a personas de todo tipo en el distrito y de políticos locales que hacen cosas. Bowman fue más amplio. “Este movimiento nunca ha girado en torno a una sola persona” dijo el derrotado titular a sus partidarios. “Este movimiento nunca ha girado sólo en torno a mí. Nunca se trató sólo de Nueva York 16. El resultado neto fue que esta vez Bowman tuvo que hacer frente a las crecientes acusaciones de que era un candidato desfasado en un distrito que había cambiado. Por supuesto, con cerca del 90% de los votos, el apoyo a Bowman se redujo al 41%, la misma cantidad registrada por Engel en 2020.

En cuanto a la organización, la victoria de Latimer se produjo con un importante aumento de la participación, con un total de votos de más del doble a un total proyectado de alrededor de 86.000 votos. Bowman volvió a dominar en el Bronx, aunque por debajo del 91% que obtuvo en 2022. El gran golpe se produjo en Westchester, donde los últimos resultados lo muestran perdiendo 63%-37% – una caída de alrededor de 15 puntos.

El momento decisivo de la fallida campaña de reelección de Engel’s 2020, alimentando la opinión de que estaba irremediablemente fuera de contacto con su distrito, se produjo apenas una semana después del asesinato de George Floyd’s y varias semanas antes de las primarias, en un evento local sobre los disturbios que barren el país. Sin saber que estaba siendo grabado por un canal de televisión local, Engel preguntó a Rubén Díaz Jr, el presidente del distrito del Bronx, una oportunidad para hablar, diciendo: "Si no tuviera primarias, no me importaría".

Esta vez no hizo falta un "micro caliente" para subrayar la desconexión entre el actual presidente y gran parte de su distrito.

En el gran mitin del domingo, celebrado fuera de su distrito, Bowman hizo saber con orgullo a la multitud su postura, dirigiendo a sus partidarios en un cántico de "alto el fuego ya".

"No vamos a permanecer en silencio mientras los impuestos de EE.UU. matan a bebés, mujeres y niños", dijo Bowman. "Mi oponente apoya el genocidio. Mi oponente y el AIPAC son los que están destruyendo nuestra democracia. Y depende de nosotros, y de todos nosotros, salvar nuestra democracia y salvar nuestra humanidad colectiva.

A pesar de sus repetidas odas a la humanidad colectiva y a la liberación colectiva, Bowman no mencionó a las 1.200 personas asesinadas en Israel por Hamás el 7 de octubre ni a las decenas de rehenes que siguen secuestrados. AIPAC está muerto de miedo", dijo Bowman a la multitud. "Por eso están gastando cantidades récord de dinero en esta carrera".

Quizás.

La pregunta de los (15) millones de dólares es:

Axios citó al representante Jerrold Nadler, un veterano liberal demócrata pro-Israel, afirmando que "no era necesario que AIPAC gastara tanto dinero", porque Bowman estaba "suficientemente desfasado con el distrito" y habría perdido incluso con Latimer recibiendo mucho menos apoyo financiero.

Otros demócratas mencionados en el mismo informe dicen que ese no era necesariamente el punto, con al menos un alto demócrata anónimo enmarcando el gran gasto del grupo como una advertencia a otros legisladores. Otro miembro demócrata no identificado de la Cámara de Representantes sugirió que la táctica tenía todo el sentido del mundo: "Lo que AIPAC está haciendo aquí es ver a un miembro vulnerable que no les gusta en su tema y van a por él", dijo el legislador, añadiendo: "Independientemente de lo que pienses de [AIPAC], son bastante inteligentes. Tienen algo que ver en esto, en el sentido de que si Bowman gana, se les caen los huevos a la cara. Son muy estratégicos.