¿Cuándo una protesta propalestina se convierte en pro Hamás? - análisis

Desde que estallaron las protestas contra Israel y en apoyo de los palestinos tras la masacre del 7 de octubre y el inicio de la guerra de Israel contra Hamás, escritores y periodistas se han debatido sobre cómo describir las protestas de forma precisa y justa. Las protestas por la guerra entre Israel y Hamás se han descrito como protestas contra la guerra de Israel, protestas propalestinas, protestas antiisraelíes y, lo que es más controvertido, protestas pro Hamás. Los periodistas y comentaristas se han mostrado especialmente reticentes a describir una protesta como "pro-Hamás", porque se trata de una acusación grave y atribuye definitivamente a los manifestantes una creencia que no necesariamente comparten. Mientras que las concentraciones inmediatamente posteriores al 7 de octubre se describirían con justicia como proterroristas, las protestas desde que Israel respondió con fuerza se han presentado ostensiblemente como pro alto el fuego y contra un supuesto genocidio en Gaza. El manto humanitario, ya sea un disfraz astuto o una ingenuidad equivocada, proporciona un grado de negación plausible cuando los opositores describen la alineación de estas protestas como proterroristas.

¿Una pequeña minoría o la creencia subyacente?

Cientos de organizaciones han participado en las protestas, representando un arco iris de creencias ideológicas. Incluso en las protestas en las que había algunos activistas que profesaban afinidad y apoyo a Hamás, como las celebradas en la Universidad de Columbia en abril, podría argumentarse que se trataba de individuos e instigadores externos que no representaban a todo el grupo ni a los organizadores.

Pocos grupos declaran fácilmente una política de apoyo a los terroristas, escondiéndose tras el ambiguo término “resistencia.” Sin embargo, la política declarada no es la única forma en que se juzga a las organizaciones. La acción es mucho más importante que su objetivo declarado. Es razonable caracterizar a un grupo según las prácticas que tolera entre sus activistas y dirigentes. Una bandera de Hamás ondea en una protesta el 28 de junio en Nueva York. (credit: Screenshot/ Within Our Lifetime video/ X)

Within Our Lifetime (WOL), que opera principalmente en Nueva York, ofrece un ejemplo de cómo un claro patrón de conducta indica que sus protestas son pro Hamás. Un factor a tener en cuenta es si el apoyo al terrorismo es un hecho repetido – lo que disminuye la probabilidad de que esté implicado un instigador externo o una facción canalla.

Una sola ondeada de una bandera terrorista podría explicarse, pero la última protesta de WOL del viernes en la que había múltiples banderas de Hamás y Hezbolá fue uno de los muchos incidentes de este tipo. En una protesta del 10 de junio de WOL con motivo de la exposición del Festival de Música Nova, se exhibieron banderas de Hamás, Hezbolá y una pancarta de "larga vida al 7 de octubre".

Otro indicador del sentimiento pro-Hamás es la aceptación del comportamiento pro-Hamás entre el grupo. Los activistas de WOL sin la parafernalia terrorista parecen perfectamente cómodos al ser vistos junto a símbolos y pancartas terroristas. Las banderas no se han escondido entre la multitud, sino que ondean orgullosas al frente de las marchas y en el centro de los podios. El comportamiento de los dirigentes de un grupo hacia la conducta de sus activistas también revela si una práctica es aceptada o apoyada por un grupo. La dirección de WOL ha sido fotografiada en repetidas ocasiones con este tipo de material terrorista. El viernes, el dirigente del grupo Nerdeen Kiswani dirigió cánticos junto a una pancarta del portavoz de las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam de Hamás, Abu Obaida. El 15 de abril, WOL publicó un vídeo de Kiswani con una bandera de Hezbolá justo detrás de ella. Otro organizador, Abdullah Akl, dirigió cánticos pidiendo a Abu Obaida que "Golpee, golpee Tel Aviv"

Aunque un grupo no declare explícitamente su apoyo a una organización terrorista, el silencio sobre las inclinaciones de sus activistas habla muy alto. Si una organización como WOL no repudia los repetidos casos de apoyo a Hamás y al terrorismo en sus actos, entonces está aprobando tácitamente la práctica.

Within Our Lifetime, a través de los repetidos casos de apoyo al terrorismo, la aceptación general tanto por parte de los activistas como de los dirigentes y el hecho de que la organización no rechace la práctica, puede describirse razonablemente como pro Hamás y pro terrorismo. Cualquier manifestación en la que participe WOL debe considerarse, por tanto, una protesta pro Hamás. Después de mucho observar la práctica generalmente aceptada de los grupos antiisraelíes, este reportero afirma que incluso el más cauto de los periodistas y comentaristas debería sentirse cómodo aplicando la etiqueta pro-Hamás cuando sea pertinente.