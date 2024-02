Ser judío siempre fue importante para mí, pero ahora es mi razón de ser - Opinión

Han pasado casi cinco meses desde el 7 de octubre, un día que cambió completamente las vidas de más de 15 millones de judíos alrededor del mundo. Pero las secuelas del ataque todavía están presentes, meses después. De muchas maneras, parece como si esta pesadilla acabara de ocurrir, mientras que en otros momentos, es difícil recordar cómo era la vida antes de ese día de terror.

No hablo hebreo con fluidez. No uso kipá. Tengo casi 30 tatuajes. No soy el judío estereotipado, pero me he convertido en un orgulloso activista judío. Pero el 7 de octubre me cambió, como a muchos otros. Quien era antes es alguien que nunca puedo volver a ser. No puedo ser cómplice o permanecer en silencio. Dono a la Liga Antidifamación; hablo en conferencias vistiendo una camiseta de #EndJewHatred (Fin al Odio hacia los Judíos); nunca salgo de casa sin joyería de temática judía; y uso mis plataformas en redes sociales para discutir sobre el creciente antisemitismo en campus universitarios a lo largo de los Estados Unidos y por todo el mundo.

Como alguien que se educó en una escuela judía y aprendió sobre el Holocausto, no soy ajeno al antisemitismo ni al peligroso impacto que puede tener. Mis primeros recuerdos incluyen que mis padres me enseñaron a estar orgulloso pero callado acerca de mi judaísmo, tener esvásticas talladas en el patio de mi escuela, ser evacuado inmediatamente el 11 de septiembre y siempre dejar mi Estrella de David en casa cuando viajaba.

Durante mi infancia y adolescencia, escuché y conocí a muchos sobrevivientes del Holocausto, incluido Elie Wiesel. Escuchaba sus historias sobre cómo el mundo permaneció en silencio.

Hoy, se siente como el comienzo de un segundo Holocausto. Por eso no puedo permanecer en silencio. Estudiantes pro-palestinos participan en una protesta en apoyo a los palestinos en medio del actual conflicto en Gaza, en la Universidad de Columbia en Nueva York, EE.UU., 12 de octubre de 2023. (credit: REUTERS/JEENAH MOON)

Un tiempo aterrador para ser judío

Para este neoyorquino judío, es un tiempo aterrador para ser judío. El informe del Estado del Antisemitismo en América del Comité Judío Americano encontró que el 93% de los judíos estadounidenses encuestados piensan que el antisemitismo es un problema en los Estados Unidos y el 86% cree que el antisemitismo en el país ha aumentado en los últimos cinco años.

En noviembre, asistí a la Marcha por Israel en Washington. A mi alrededor había judíos de Atlanta, Chicago, Houston, Nueva Orleans, Filadelfia, Richmond, San Diego y Queens. Un hombre de Brooklyn me puso tefilín (filacterias); era la primera vez que me ponía tefilín en casi 20 años. Incluso llegué a conocer a Julia Haart y Miriam Haart de la serie de Netflix "My Unorthodox Life", quienes crecieron en una comunidad religiosa no muy lejos de donde yo. Mientras estuve allí, me di cuenta de que esta reunión tenía la mayor cantidad de judíos con los que he estado desde que estuve en Israel en 2006. Fue la sensación de seguridad más grande que había tenido en años. Pero también había aliados, incluyendo al congresista Ritchie Torres y al colaborador de CNN Van Jones. Ese día me recordó por qué estoy orgulloso de ser judío y por qué no puedo seguir callado sobre mi judaísmo.

Desde el 7 de octubre, he perdido cientos de seguidores en las redes sociales. He recibido mensajes antisemitas y antiisraelíes, incluso amenazas. Pero no estoy solo. La AJC descubrió que seis de cada diez personas se han encontrado con contenido antisemita en línea, y el 78% de los judíos estadounidenses se sienten menos seguros como judíos en los Estados Unidos desde ese día tan horrible.

Para muchos de nosotros, el clima actual se siente diferente. Nos sentimos enojados, confundidos y aislados. En mi vida, he visto a la nación unirse después de ataques terroristas domésticos y extranjeros, acciones de justicia social y guerras. Raramente, fuera de la política, nos he visto tan divididos: la comunidad judía contra todos los demás. De la noche a la mañana, personas que nunca habían hablado de ninguna guerra en Medio Oriente se convirtieron en expertas en el conflicto. La desinformación se esparció como un incendio forestal a través de las redes sociales, y gran parte de ella parecía destinada a dañar o desacreditar a judíos y sionistas. Casi inmediatamente después del 7 de octubre, no solo era tabú expresar simpatía por los israelíes que fueron capturados o asesinados; esto se desalentó y prohibió, a menudo enfrentado con ataques, tanto físicos como verbales.

Pero a través de estos dolorosos meses, también ha habido destellos de luz.

Durante este período de luto, he visto a personas de todos los orígenes unirse - para educar, para llorar, para esperar y para rezar. Un contacto cristiano en redes sociales me agradeció por compartir recursos educativos. Amigos judíos de la escuela primaria y secundaria se pusieron en contacto. Un amigo musulmán tomó mi mano mientras lloraba, y otro ha estado verificando cómo estoy periódicamente durante meses. Estos son los momentos a los que he elegido aferrarme.

Nuestro futuro no es donde un lado pierde y otro gana. Es donde todos nos unimos.

El escritor es un estratega de comunicaciones galardonado, narrador de datos, mercadólogo impulsado por un propósito y educador con base en la ciudad de Nueva York. Con frecuencia habla sobre el antisemitismo, los derechos LGBTQ+ y los problemas de justicia social.