Cómo perder 70 libras cambiando tus hábitos alimenticios

Para el Estado de Israel y para el pueblo judío en su conjunto, este es un año que siempre será recordado, sobre todo por lo que salió mal.

Todo esto ha tenido un efecto negativo incalculable en nuestra salud mental y física. Con nuestra respuesta al estrés activada más de lo que está desactivada y la ansiedad constante y crónica en la mente de todos, es muy difícil lidiar con los problemas y desafíos cotidianos que enfrentamos regularmente.

Siempre he destacado en mi último artículo del año judío encontrar los aspectos positivos del año anterior y proyectar hacia lo que podemos esperar en el año que viene.

Más rápido en la reacción

Uno de los cambios positivos de este último año ha sido nuestra capacidad de recibir rápidamente nueva investigación y ponerla en práctica de inmediato. Generalmente, en el campo de la salud y la medicina, las cosas avanzan muy lentamente. El Dr. Michael Greger cita investigaciones que muestran que cualquier descubrimiento hecho a través de la investigación puede tardar hasta 14 años en llegar a la clínica.

Tanto en la medicina del estilo de vida como en los productos farmacéuticos, el conocimiento que podría haber ayudado a un paciente a sentirse mejor y recuperarse no se está utilizando, a pesar de que esa información está disponible. Es muy alentador ver un cambio positivo entre los practicantes de la medicina del estilo de vida que siguen al día con la investigación. Espero que esto mejore aún más en el próximo año.

Viéndolo de cerca

Es una cosa leer investigaciones y examinar los textos para ver qué simples cambios en la dieta y el estilo de vida pueden hacer para prevenir enfermedades. Pero ver los resultados suceder frente a tus ojos es una experiencia completamente diferente y sumamente gratificante. Este año, muchas personas que han tenido 50 años o más de malos hábitos, han reducido sus riesgos de enfermedades cardiovasculares, revertido su diabetes tipo 2, muchos perdieron peso sustancial y algunos han reducido su colesterol mucho más de lo que podrían haberlo hecho solo con medicamentos.

Vi cómo las enfermedades metabólicas disminuían y la calidad de vida aumentaba. Presencié a personas alcanzar la excelencia en su funcionamiento diario, y luego todos me dicen lo mismo: ¿por qué nadie nos dijo acerca de esto? Aquí hay solo unos pocos ejemplos que me inspiraron y espero que sean una inspiración para ti también.

El maestro

Aaron es trabajador social y maestro. Tiene un trabajo difícil que puede causar mucha frustración: trabajar con niños que necesitan mucha ayuda y atención. Este hombre, en sus mediados de los 30 años, estaba usando la comida como una forma de lidiar con el estrés, como muchos lo hacen, hasta el punto de volverse prediabético.

En el transcurso de tres meses bajo mi supervisión, dio un giro completo. Los 11 kilogramos (25 libras) que perdió son solo una pequeña parte de la historia. Su colesterol disminuyó 60 puntos, sus triglicéridos cayeron 50 puntos y pasó de ser prediabético a tener un nivel de azúcar en la sangre normal. Trabajamos juntos para encajar con éxito su programa en una rutina diaria muy agitada. Cambió a una dieta predominantemente vegetal y libre de aceites, caminaba diariamente y convirtió su salud en su nueva prioridad.

Cuando le pregunté cómo se sentía acerca de la sostenibilidad de su nueva forma de comer y su nuevo estilo de vida, me dijo que no ve ningún problema en seguir haciéndolo para siempre.

El rabino

Cuando un líder comunal acude a ti en busca de ayuda, no puedes evitar sentir una responsabilidad impresionante. Cuando el rabino "D." vino a mí, entendí lo imperativo que era su éxito tanto para él como para su comunidad.

En los 10 meses que ha estado viniendo a verme, la transformación es simplemente asombrosa. Su colesterol ha bajado casi 100 puntos y, lo que es más importante, su colesterol LDL (malo) ha bajado casi 80 puntos. Su presión arterial ahora está en el rango normal y ha perdido más de 20 kilogramos (44 libras). Sus niveles de glucosa en sangre también han disminuido y sus medicamentos se han reducido considerablemente.

D. me ha dicho lo mucho más fácil que le resulta subir colinas y que sus niveles de energía general son más altos que nunca. Lo más impresionante, sin embargo, es que a pesar de que las personas a su alrededor siguen comiendo una dieta poco saludable, él se mantiene en el camino (dice que están comenzando a tomar nota). Cambiar más de 50 años de malos hábitos de salud no es fácil, sin embargo, él sigue preguntándome por qué él y todos los demás no saben sobre esta forma de comer y esta forma de vida.

Aunque todavía tenemos trabajo por hacer, el rabino se siente como una persona nueva, y nunca tiene hambre mientras su pérdida de peso continúa a un ritmo lento y constante. Su cardiólogo está extremadamente complacido.

El hombre de negocios

Abe resultó crecer en mi calle. Hoy en día es un exitoso hombre de negocios cuyo negocio gira en torno a la comida. Cuando era niño, era el niño gordo y regordete. Ahora, en sus mediados de los 30, con obesidad y un colesterol muy alto, sintió que era hora de cambiar. Empezamos aprendiendo cómo comer de manera saludable, con énfasis en incluir más alimentos integrales en la dieta. Rápidamente entendió que no puedes simplemente comer lo que quieras y estar sano.

Abe fue y sigue siendo un gran éxito. Ha perdido 32 kilogramos de peso, su colesterol ha bajado alrededor de 70 puntos y sus triglicéridos también han disminuido en 45 puntos. A pesar de lo ocupado que está, ha encontrado tiempo para hacer ejercicio y recibir entrenamiento personal en nuestro consultorio, además de ser muy estricto con los alimentos que elige comer, sin importar dónde esté o cuán ocupado esté. Se ve, se siente y es una persona saludable con una nueva perspectiva de vida.

Ella lo pospuso lo suficiente

Después de contactarme por primera vez hace unos años, Roberta ahora ha comenzado a venir a mí de manera constante. Después de su primera sesión de evaluación, trabajó duro para cumplir con su nueva y saludable forma de comer. También decidió hacer nuestro programa de entrenamiento personal. La semana pasada, comprobó y vio que su peso saludable actual no ha sido tan bajo en 18 años, y aún no hemos terminado. Roberta encuentra su plan de alimentación muy sostenible y continúa haciendo ejercicio. Se ve y se siente diferente, y esperamos que pueda dejar su medicación para la diabetes en otro mes.

Estos son solo algunos de los clientes exitosos de este último año. Para el próximo año, todos esperamos y rezamos por paz y prosperidad, y que la salud sea una prioridad. Vivimos en los tiempos más difíciles, pero aún así debemos cuidarnos, porque en última instancia, nuestro estado de salud depende en gran medida de nosotros.

Intentemos dar a nuestra salud y bienestar la atención necesaria en el próximo año. Estoy agradecido a todos ustedes que leen mis columnas y rezo para que este próximo año todos podamos "agregar horas a nuestros días, días a nuestros años y años a nuestras vidas".

El escritor es un coach de bienestar y entrenador personal con más de 25 años de experiencia profesional. Es miembro del Consejo Internacional de la Verdadera Iniciativa de Salud, y de la junta de Kosher Plant Based. Es el director de la Clínica de Bienestar. alan@alanfitness.com