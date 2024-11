Judíos europeos traicionados una vez más por sus propios líderes

Los líderes europeos continúan demostrando una preocupante incapacidad para enfrentar las lecciones de los pasados sangrientos de sus naciones. En lugar de enfrentar el resurgimiento del antisemitismo y la intolerancia, algunos capitulan ante las demandas de ideologías radicales, evitando la rendición de cuentas y etiquetando erróneamente el odio violento contra las comunidades judías.

A principios de esta semana, dos incidentes resaltaron esta tendencia alarmante. En Ámsterdam, la alcaldesa Femke Halsema retiró su caracterización de los ataques violentos contra aficionados al fútbol israelíes como un "pogromo". Afirmó que el término era una herramienta de propaganda utilizada por el gobierno israelí para discriminar a los residentes musulmanes de la ciudad. La palabra "pogromo", derivada del ruso, se refiere a asaltos violentos y organizados destinados a perseguir y masacrar minorías étnicas o religiosas, principalmente judíos en Europa del Este durante los siglos XIX y XX. A pesar de saber que estos ataques eran un esfuerzo coordinado para dañar a turistas israelíes, Halsema los reinterpretó como simples "atropellos", una minimización grotesca. ¿Su justificación? Que usar el término "pogromo" podría alienar a los residentes marroquíes y musulmanes.

Este es un patrón familiar: la violencia contra los judíos es ignorada, minimizada o reenfocada.

¿Por qué el antisemitismo es perpetuamente excusado o disfrazado como algo más?

La historia nos proporciona un sombrío precedente. Manifestantes antiisraelíes llegaron en tropel ''en solidaridad'' con el pogromo del jueves en Ámsterdam. (credit: Bart Schut)

Una lección de la historia europea

La Inquisición española fue justificada como una defensa de la ortodoxia católica. El Caso Dreyfus fue enmarcado como una vigilancia patriótica contra supuestas amenazas extranjeras. Los pogromos en Rusia fueron atribuidos al descontento económico. Incluso la Noche de los Cristales Rotos, el ataque orquestado por los nazis a las comunidades judías, fue grotescamente retratado como una reacción espontánea al asesinato de un diplomático alemán por parte de un adolescente judío. Y el Farhud, una masacre de judíos iraquíes, fue inicialmente excusado como caos político en medio de la interferencia británica. Una y otra vez, la violencia antisemita ha sido reempaquetada como una respuesta a quejas más amplias, con las víctimas borradas o vilipendiadas.

La misma omisión fue evidente días después de los comentarios de Halsema, esta vez en Alemania.

La jefa de policía de Berlín, Barbara Slowik, advirtió a los judíos e individuos LGBTQ+ que ocultaran sus identidades en ciertos barrios con grandes poblaciones árabes, reconociendo la presencia de personas en estas áreas que abiertamente apoyan a grupos terroristas y son hostiles hacia los judíos.

Mientras su preocupación puede surgir de un deseo de proteger a grupos vulnerables, tal consejo, por más bien intencionado que sea, desplaza la responsabilidad hacia las víctimas. Eco de un mensaje intolerable y ancestral: Oculta quién eres, adáptate al odio, o afronta las consecuencias.

¿Cómo llegamos al punto en que a judíos e individuos LGBTQ+ en Europa se les dice que oculten sus identidades para evitar agresiones? ¿Por qué se permite a extremistas violentos dictar los términos de la vida pública en sociedades democráticas? En Ámsterdam, la audacia de los ataques –su naturaleza abierta y pública– revela una confianza escalofriante entre los perpetradores de que no enfrentarán repercusiones significativas. Tienen razón. La renuencia de autoridades como Halsema a etiquetar estos incidentes por lo que son – un pogromo – señala a los atacantes que sus acciones serán excusadas o ignoradas. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

No es de extrañar que Europa haya flaqueado contra el nazismo. Si los líderes europeos ni siquiera pueden plantar cara a los radicales de hoy, ¿cómo podrán reclamar autoridad moral sobre su propia historia?

En lugar de advertir a los residentes judíos y homosexuales que vivan con miedo, las autoridades alemanas deberían centrarse en garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Eso significa arrestar y enjuiciar a quienes perpetúan la violencia. Una democracia no puede permitir que el odio y la agresión dicten el comportamiento público. La intolerancia debe ser respondida con cero tolerancia. Si ciertos países europeos continúan cediendo a este nivel de intolerancia, ¿qué ejemplo se establece para el resto del mundo occidental? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que esta complacencia se propague?

No actuar con determinación hoy corre el riesgo de permitir que se repitan los capítulos más oscuros de la historia. Europa debe aprender a llamar al antisemitismo y la intolerancia por sus nombres y luchar contra ellos con el coraje moral que han carecido durante mucho tiempo.

El escritor es el cofundador y director ejecutivo de Social Lite Creative, una empresa de marketing digital especializada en geopolítica.