¿Cómo afecta el pelado de frutas y verduras a su valor nutritivo?

¿Es cierto que todo el valor nutricional se encuentra en las cáscaras de frutas y verduras? ¿Pelar es bueno o malo? Cuando lo pensamos, ¿qué frutas y verduras pelamos? Los tomates y pimientos de nuestra ensalada nunca se pelan, ni la lechuga o el repollo.

Por otro lado, algunas frutas y verduras siempre se pelan, como las naranjas y las zanahorias. Entonces, ¿de qué se trata realmente el debate? Esto nos deja con dos ejemplos especialmente prominentes donde el debate sigue en marcha: la manzana y el pepino.

¿Estamos perdiendo algo al pelar pepinos?

Muchas personas no pelan pepinos porque están seguros de que todo el valor nutricional del pepino está en su piel, y bueno, eso simplemente no es cierto. El pepino de todos modos no tiene mucho valor nutricional, con o sin la piel. No tiene muchas vitaminas o minerales, y es principalmente solo agua y fibra dietética.

Un pepino fresco no siempre se mantiene atractivo después de una semana en el refrigerador, por lo que no hay problema nutricional en pelarlo y disfrutarlo pelado. Sin embargo, a veces se encuentran residuos, contaminantes y otras cosas no deseadas en la piel, por lo que a veces es preferible pelarlo.

Lo mismo ocurre con las manzanas

Manzanas (credit: INGIMAGE) Pelar la manzana reduce algo de la fibra dietética que comemos, pero no reduce la cantidad de vitaminas, incluida la vitamina C. Las vitaminas se encuentran tanto dentro de la manzana como en su piel, y pelarla no disminuye la cantidad de vitaminas por cada 100 gramos de manzana.

Por lo tanto, para aquellos que prefieren pelar, cortar y comer lentamente, pueden dejar de sentirse culpables, no es menos saludable. Es mejor comer una manzana pelada que no comerla en absoluto, especialmente para niños pequeños y personas mayores con problemas dentales.

Pero la principal ventaja de dejar la piel puesta es cuando se prepara con anticipación. Una manzana pelada en nuestra caja de frutas y verduras se oxidará más rápido, por lo que si están preparando estos dos elementos el día anterior, es recomendable dejarlos con cáscara.