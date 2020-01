מכבד ומקבל את החלטתו הנכונה של בג״ץ. את נתניהו נעמיד למשפט הציבור בקלפי-וננצח. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) January 2, 2020

Blue and White leader Benny Gantz tweeted on Thursday that he respects the "correct" decision of the Supreme Court not to decide whether Prime Minister Benjamin Netanyahu is legally fit to serve while under indictment, should he win the March elections."Netanyahu will be taken to the court of public (opinion) at the ballot box," Gantz said, "and we [Blue and White] will win."