בעת הזאת, ישראל ביתנו תעמוד לצד הממשלה בכל הנדרש למאבק בקורונה. לאור המצב ועל מנת להקל על תהליכי קבלת ההחלטות, אנו קוראים להקים ממשלת חירום שתורכב מהליכוד ומכחול לבן בלבד, שתטפל אך ורק במשבר הקורונה. תמיכתנו בממשלה תהיה מובטחת גם בלי להיות חלק ממנה. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) March 14, 2020

Yisrael Beteynu leader Avigdor Liberman called on the Likud Party and Blue and White to form an emergency government to deal with the ongoing coronavirus outbreak in Israel.Liberman wrote on his Twitter account on Saturday night: "In light of the situation and in order to facilitate decision-making processes, we urge the establishment of an emergency government composed only of the Likud and Blue and White, which will only deal with the coronavirus outbreak.""Our support for government will be guaranteed without being part of it," Liberman wrote.The Health Ministry reported on Saturday night that 193 Israelis were infected with the coronavirus and that close to 40,000 people are in home quarantine.