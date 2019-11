מצביעי הליכוד, ובעיקר השרים וחברי הכנסת, מקווה שלא תגיעו הערב להפגנה, לא בגלל שאתם מבינים שנתניהו הגיע לסוף דרכו הפוליטית, אלא משום ש״דגל שחור״ מתנוסס מעל ההפגנה הזו. — משה 'בּוֹגִי' יעלון (@bogie_yaalon) November 26, 2019

"Likud voters, and especially the ministers and members of Knesset, I hope won't arrive to tonight's demonstration not because you understand that Netanyahu has reached the end of his political path, but because 'a black flag' is hanging above the demonstration," tweeted Moshe Ya'alon.