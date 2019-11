A young man was injured in the head by an IDF rubber-coated bullet in the town of Azzun near Qalailya in the West Bank, the Palestinian Times reported on Twitter on Friday night.

إصابة شابٍ في الرأس بالرصاص المطّاطي الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية. — فلسطين الآن (@paltimes2015) November 22, 2019

No further details are known about the alleged incident.