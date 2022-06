Tzipi Livni met with Saudi prince in Azerbaijan

Former deputy prime minister Tzipi Livni met with Saudi Prince Turki Faisal Al Saud during a meeting of former and current high-ranking government officials and statesmen at the Nizami Ganjavi International Center Forum in Baku, Azerbaijan on Sunday.

"With H.H Prince Turki Faisal al Saud. Looking forward to President Biden’s visit to Israel and Saudi Arabia. At Baku Forum of @NizamiGanjaviIC," Livni said in a tweet.

Turki bin Faisal Al Saud is a Saudi prince and former politician and diplomat. He is the chairman of King Faisal Foundation's Center for Research and Islamic Studies.