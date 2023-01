Netanyahu condemns 'wild incitement' during massive Israeli protest

Prime Minister Benjamin Netanyahu on Sunday morning condemned the massive protests against his government, accusing the protesters of comparing Justice Minister Yariv Levin to Nazi leaders and waving Palestinian flags and signs that called to "free Palestine from Zionist colonial rule."

ראיתי את התמונות הקשות אמש בהפגנת השמאל שהשוו את שר המשפטים למנהיגי הנאצים.את דגלי אש״ף בהפגנה. את השלטים שקראו ״לשחרר את פלסטין מהשלטון הקולוניאליסטי הציוני״. זוהי הסתה פרועה שעברה ללא גינוי מצד האופוזיציה או ערוצי התקשורת המרכזיים.אני דורש מכולם לעצור זאת מיד. pic.twitter.com/YS4pVR4DHt — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) January 8, 2023

"This is wild incident that went uncondemned but the opposition or mainstream media," Netanyahu wrote. "I demand that everyone stop this immediately."