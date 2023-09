The IDF exchanged gunfire with Palestinian militant groups in Jericho in the early hours of Sunday morning, according to Israeli media reports.

متابعة صفا| لحظة استهداف مقاومون لقوات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحام مدينة أريحا pic.twitter.com/9mlBTbGjJG — وكالة صفا (@SafaPs) September 10, 2023