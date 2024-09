Demonstrators, including former IDF chief of staff Dan Halutz, lay down on the road near Prime Minister Benjamin Netanyahu's house in Cesarea on Saturday night, and were forcibly removed by Israel Police, according to Israeli media.

שוטרים מפנים באלימות את רא"ל (מיל.) דן חלוץ מחסימת הכביש בקיסריה ומשליכים אותו ארצה. מיד אחר שמשליכים אותו אחד השוטרים מכה צלם שתיעד את הארוע בני משי Benny Meshy pic.twitter.com/eR9Rtfe4p6 — אלימות ישראל (@Alimut_Israel) September 21, 2024