Israel issues evacuation warning for Beirut suburbs

The IDF issued evacuation warnings on Tuesday for several buildings in Beirut suburbs, according to a statement from the IDF's Arabic spokesperson, Avichay Adraee on X/Twitter.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: برج البراجنةالغبيري⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/Mcqxed0Ha5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024

"For your safety and the safety of your family members, you must evacuate these buildings and those adjacent to them immediately and stay away from them for a distance of no less than 500 meters, he wrote."