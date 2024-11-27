Jerusalem Post
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Israel issues evacuation warning for Beirut suburbs

By JERUSALEM POST STAFF
Updated: NOVEMBER 27, 2024 00:22

The IDF issued evacuation warnings on Tuesday for several buildings in Beirut suburbs, according to a statement from the IDF's Arabic spokesperson, Avichay Adraee on X/Twitter.

"For your safety and the safety of your family members, you must evacuate these buildings and those adjacent to them immediately and stay away from them for a distance of no less than 500 meters, he wrote."

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