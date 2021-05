תודה על הזמנתך, סאמח שוכרי,

תודה על הזמנתך, סאמח שוכרי,שה"ח של מצרים, לביקור רשמי ראשון של שר חוץ ישראלי מזה 13 שנים.

Foreign Minister Gabi Ashkenazi landed in Cairo Sunday morning in the first official visit of an Israeli Foreign Minister to the country in 13 years.Ashkenazi thanked the Egyptian foreign minister for the invitation and said he would emphasize that Israel is committed to the return of Israelis held captive by Hamas at meetings with officials.