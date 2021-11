An explosion was reported at a branch of the Health Ministry in Nazareth on Monday evening, with Israel Police opening an investigation after the incident.





(אורלי אלקלעי, צילום: חדשות בזמן) רימון הושלך ללשכת משרד הבריאות בנצרת. במקום נגרם נזק, ללא נפגעים. האירוע בבדיקה(אורלי אלקלעי, צילום: חדשות בזמן) pic.twitter.com/d7dv8Zllan November 8, 2021

Damage was caused at the site, but no injuries were reported.