אין מקום בחברה הישראלית להשוואות מהסוג הזה שפוגעות בזכר השואה. גם אם יש מחלוקות קשות וחוסר הסכמה עם דרכו של נתניהו, לא זו הדרך להביע זאת. אני מגנה בתוקף את ההשוואה הבזויה שנעשתה בין נתניהו לצורר אדולף היטלר.אין מקום בחברה הישראלית להשוואות מהסוג הזה שפוגעות בזכר השואה.גם אם יש מחלוקות קשות וחוסר הסכמה עם דרכו של נתניהו, לא זו הדרך להביע זאת. November 19, 2020

Alternate Prime Minister and Defense Minister Benny Gantz tweeted that he condemned an activist's statement comparing Prime Minister Benjamin Netanyahu to Hitler on Thursday."There is no room in Israeli society for comparisons of this type that hurt the memory of the Holocaust. Even if there are intense divisions and disagreements over Netanyahu's way, this is not the way to express it," said Gantz.