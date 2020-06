בחיזבאללה הודיעו על מותו של חסן מחמוד פרחאת, מפקד בכיר בארגון, בנסיבות לא ברורות. בחוגים המקורבים לארגון מדווחים על כך שהוא מת בתאונה בכפרו בדרום לבנון @MosheBerkovitch June 11, 2020

Top-ranking Hezbollah commander Hassan Mahmoud Farhat was reported dead under circumstances that are not clear at the time of this writing, KAN tweeted on Thursday evening.Sources close to Hezbollah report that Farhat was killed in accident in his village in southeast Lebanon.