Olympics website changes map showing Crimean border after Ukraine objects

Russia annexed the Crimean peninsula on Ukraine's Black Sea coast in 2014, triggering Western sanctions and condemnation. Most countries deem the Crimea to be part of Ukraine.



pic.twitter.com/h9zrWrXtJL Щойно ми дізналися вчора про некоректну мапу на олімпійському сайті, ми негайно зв’язалися з керівництвом МОК. Вони принесли вибачення за помилку. Зранку за токійським часом карта вже виправлена #КримЦеУкраїна July 23, 2021 "They [International Olympic Committee] apologized for the mistake... the map has already been corrected," Kuleba said on Twitter.

The International Olympic Committee has corrected a map on the Tokyo Olympics website after Ukraine protested about the inclusion of a border between Ukraine and its Crimean Peninsula, Foreign Minister Dmytro Kuleba said on Friday.