"تيم"... فلسطين تشهد ولادة أول طفل لأم مصابة بفيروس كورونا، حيث تقيم الأم في مركز الحجر في فندق جراند بارك بعد قدومها من الخليل إلى رام الله pic.twitter.com/aa7VFPGdJ3 May 6, 2020

A Palestinian coronavirus patient from Hebron gave birth on Wednesday night, marking the first birth of a child from a mother infected with the coronavirus in the Palestinian Authority, according to Palestinian media.