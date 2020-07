עוד פעם תקיפה, עוד פעם קובי כהן שלנו סרג'יו המפיק הותקפנו הפעם לה פמיליה. המבט מאוד מאיים. הלה פמיליה אשכרה חיפשו ערבים לתקוף. תיעוד ו pic.twitter.com/73ds8PRaNY July 30, 2020

רק אחרי ששני צלמים ונהג פלסטיני הותקפו הגיעו מגבניקים. עוצרים את כל מי שרעול פנים. pic.twitter.com/36HgEu6oFK July 30, 2020

At least eight activists from the right wing organization "La Familia" were detained by border police after attacking two cameramen and a Palestinian driver during protests against Prime Minister Netanyahu at the First Station in Jerusalem on Thursday night.