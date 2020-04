خبرگزاری «سانا» سوریه: به یک خودرو نظامی آمریکایی در شرق استان «دیرالزور» حمله شده و چند سرباز آمریکایی به دنبال این اقدام ناپدید شده‌اند. pic.twitter.com/5LB2ccSplo April 27, 2020

The vehicle was found completely destroyed and burned with no sign of the two soldiers.

Two US soldiers are missing in action after their vehicle was attacked by unknown assailants on Monday near the al-Omar oil field in the Deir Ezzor area of eastern Syria, according to the Syrian state news agency SANA.