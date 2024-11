'Esto es Auschwitz': protestas en Ámsterdam en apoyo a los ataques antisemitas

ÁMSTERDAM — Cientos de manifestantes anti-Israel se reunieron el domingo en la Plaza Dam de Ámsterdam en un acto de solidaridad con el ataque del jueves por la noche contra seguidores del fútbol israelí en el que resultaron heridos más de una docena de israelíes.

La policía de Ámsterdam detuvo a un estimado de hasta 100 manifestantes pro-palestinos, llevándolos en autobuses grandes lejos del lugar de la protesta. De ese número, entre cinco y siete manifestantes que exhibieron fuerza contra los agentes de policía fueron arrestados.

Para el domingo por la noche, los detenidos fueron dejados en las afueras del centro de la ciudad y liberados sin consecuencias, a pesar de que la ley holandesa establece que desobedecer una prohibición de protesta ratificada por el tribunal y resistir el arresto son ambas ilegales.

Los cientos de asistentes desafiaron la orden de la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, de prohibir temporalmente las protestas tras la violencia del jueves contra israelíes y judíos que estalló después del partido de fútbol entre el Ajax local y el Maccabi Tel Aviv.

La prohibición de la manifestación, que se implementó tras una orden de emergencia, fue ratificada por un juez.

El domingo por la tarde, la Ciudad de Ámsterdam publicó en X/Twitter que los manifestantes que desafiaban la prohibición serían arrestados. Sin embargo, los participantes locales aún sentían que tenían derecho a ejercer su derecho a protestar. Grupos de manifestantes antiisraelíes se reunieron en solidaridad con los agresores antisemitas, desafiando la prohibición de protestar. (credit: Bart Schut)

Los manifestantes desafiaron las órdenes de la policía de irse y resistieron el arresto, según testigos locales.

A diferencia de los agresores del pogromo del jueves, que eran principalmente jóvenes islámicos de ascendencia marroquí que vivían en Ámsterdam, los manifestantes en las manifestaciones del domingo eran principalmente de origen europeo y estaban asociados con movimientos sociales y políticos de extrema izquierda del país.

Junto con cánticos frecuentados por grupos pro-palestinos, como "¡Palestina libre!" y "Del río al mar", los grupos corearon "Esto es Auschwitz" y "Los policías son racistas y terroristas del estado" en holandés.

Según un portavoz de un grupo de organizadores, aunque el grupo asociado no fue identificado, los manifestantes decidieron desafiar la prohibición de la protesta porque "cuestionamos la validez de la orden judicial y ejercemos nuestro derecho a la libre manifestación".

Entre los manifestantes se encontraba Jazie Veldhuyzen, miembro del Consejo Municipal de Ámsterdam por el partido de extrema izquierda Vonk, que significa "chispa". Se cree que otros políticos holandeses estuvieron presentes durante la manifestación, aunque esto no ha sido confirmado.

Después de que los arrestados fueron trasladados fuera del lugar, algunas decenas de manifestantes fueron acorralados en una calle lateral esperando más acciones, según señalaron fuentes locales. Cientos de manifestantes solidarios permanecieron después de las detenciones.

¿Volverá la calma a Ámsterdam ahora que los aficionados del Maccabi Tel Aviv se han ido?

Aunque muchos israelíes fueron evacuados de Ámsterdam en vuelos de emergencia, los autores de los ataques del jueves continuaron buscando a personas judías e israelíes en la ciudad.

Informes locales señalaron que grupos numerosos de alborotadores habían entrado en la ciudad, pidiendo pasaportes e identificaciones a personas que creían que eran judías o israelíes, y agrediéndolas.

Los informes locales también indicaron que grupos organizados de WhatsApp en los Países Bajos anunciaban la "caza de judíos" y eran apoyados por una red local de taxistas musulmanes.

Los grupos judíos locales han pedido una investigación a los proveedores de servicios de taxi como Uber sobre la organización de los taxistas locales y su papel en los ataques, señalando que podrían estar asociados con la popular aplicación de viajes compartidos.

El domingo, un equipo de noticias israelí que informaba sobre los ataques antisemitas en la ciudad se vio obligado a esconderse en una tienda en el distrito de luces rojas de Ámsterdam y posteriormente fueron evacuados después de que grupos de manifestantes antisemitas los localizaran.