Investigación del 7 de octubre revela cómo fallos de FDI y policía llevaron a la matanza de Be'eri

Las FDI hicieron pública su primera investigación sobre la incapacidad de Israel para impedir la invasión de Hamás el 7 de octubre, centrándose en la invasión de Beeri, en el sur, paralela al centro de Gaza, que fue destruida por completo.

Durante la invasión, murieron 101 residentes de Beeri, se tomaron 30 rehenes, de los cuales 11 siguen retenidos por Hamás en Gaza, se destruyeron 150 casas y se produjeron varios colapsos completos de la seguridad.

Desde el comienzo de la irrupción de Hamás a través de la puerta de seguridad de Beeri a las 6:55 a.m. hasta las 2:30 p.m., entre 80 y 220 terroristas de Hamás en cada momento (participaron un total de 340 fuerzas de Hamás) superaron masivamente en número a los defensores israelíes, que sólo tenían entre 13 y 26 combatientes en cada momento.

Los invasores de Hamás se dividían en: 100-120 terroristas entrenados de Hamás Nukhba, 50-70 combatientes regulares de Hamás, 100-150 combatientes aún menos entrenados de la Yihad Islámica y delincuentes comunes.

La mayoría de los cerca de 1.000 residentes de Beeri se encontraban en grave peligro, pero con la esperanza de esperar a que pasara la invasión en las habitaciones seguras de sus casas hasta alrededor de las 6 de la tarde, cuando comenzaron las primeras grandes evacuaciones.

El Mayor General (res.) de las FDI Mickey Edelstein, que está fuera de la cadena de mando de los oficiales de servicio obligatorio, dirigió la investigación.

Un comandante de Nuseirat de Hamás en el centro de Gaza empezó a maniobrar con sus fuerzas para estar preparados para la invasión hacia las 5:30a.m.

Al amparo del lanzamiento de miles de cohetes y el uso de drones y alas delta para destruir sensores y torres de vigilancia israelíes, hacia las 6:30 a.m., Hamás empezó a penetrar en la frontera con Israel en muchas zonas.

Entre las 6:55 a.m. y las 2:30 p.m., un gran número de cosas fueron mal para las FDI más allá de la falta de advertencias de las FDI o del Shin Bet y la falta de fuerzas que impidieran a los invasores de Hamás llegar a Beeri en primer lugar.

Alrededor de las 7:30 a.m., Hamás ya estaba atacando y arrollando el cuartel general avanzado de las FDI para Gaza en Reim, que habría sido la parte principal para coordinar los refuerzos.

El comandante de la División de Gaza, el general de brigada Avi Rosenfeld, acabó huyendo y no quedó nadie cerca para coordinar una amplia operación de refuerzos o defensa.

Rosenfeld dimitió recientemente de las FDI.

Alrededor de 20 fuerzas de Hamás habían penetrado en la aldea desde dos vectores diferentes en poco tiempo.

Primeros rehenes llevados a Gaza

A las 8:00 a.m., Hamás estaba trasladando a los dos primeros rehenes a Gaza, con otros siete siendo trasladados a las 9:00 a.m., y otros 12 a las 10:00 a.m.

Alrededor de las 9:45 a.m., los primeros refuerzos, la unidad de fuerzas especiales del Shaldag, se enfrentaron a las fuerzas de Hamás en Beeri para intentar salvar a los residentes.

Sin embargo, para entonces, Hamás tenía 80 combatientes en la zona y abrumó a las pequeñas fuerzas del Shaldag, muchas de las cuales se retiraron.

Previamente, el comandante del Shaldag, el teniente coronel "B", había declarado al Jerusalem Post que unos cinco miembros de sus fuerzas habían muerto y unos quince habían resultado heridos, entre ellos su ayudante principal.

La sonda calificó la retirada de las fuerzas del Shaldag de grave error, al tiempo que elogiaba a las fuerzas del Shaldag por sus combates durante el resto de los días 7 y 8 de octubre, así como en general durante toda la guerra de Gaza.

En Beeri, "B" declaró que, tras cinco horas de combate, habían matado a 20 terroristas de Hamás.

"B" también declaró que sus fuerzas llegaron a Beeri cerca de las 8:30 de la mañana, a diferencia de la investigación, que llegó a la conclusión de que no se enfrentaron realmente a Hamás hasta las 9.45.

A mediados de noviembre, Shaldag fue decisivo para arrebatar a Hamás el hospital de Shifa, en la ciudad de Gaza, sin matar a un solo paciente ni a ningún miembro del personal médico.

Sobre las 10.45 de la mañana, las fuerzas especiales Sayeret Matkal se dirigían a ayudar en Beeri, pero sufrieron una emboscada en el cruce 232, que otras fuerzas de Hamás habían tomado.

Esto retrasó la entrada de Sayeret Matkal en Beeri hasta alrededor de la 1:30 p.m.

A las 12:00 del mediodía, Hamás había llevado a Gaza a 11 rehenes más, el último grupo que conseguiría secuestrar.

En distintos momentos de la tarde y la noche, otras fuerzas se encontraban en las inmediaciones y no entraron antes en Beeri, bien porque estaban esperando a que aparecieran otros comandantes o porque consideraban que su papel consistía en evacuar a los residentes de Beeri sólo una vez que Hamás hubiera sido derrotada.

La sonda de las FDI criticó duramente a estas fuerzas por su pasividad e hizo hincapié en la necesidad de un espíritu de arriesgar la vida para enfrentarse a las fuerzas enemigas con el fin de proteger a los civiles.

Acontecimientos importantes

Hacia la 1:00 p.m., se produjeron dos acontecimientos importantes.

Hacia la 1:00 p.m., se produjeron dos acontecimientos importantes.

El alto mando de las FDI no había empezado a controlar la situación hasta alrededor de las 11:00 a.m., pero a la 1:00 p.m., había asignado a varios comandantes zonas en la frontera de Gaza para retomar.

El General de Brigada Barak Hiram fue asignado para dirigir la retoma de Beeri y sus alrededores.

Además, a la 1:00 p.m., las FDI habían retomado el cruce 232 que Hamás había estado utilizando durante toda la mañana para tender emboscadas y bloquear los intentos israelíes de reforzar las ciudades fronterizas de Gaza.

Alrededor de la 1:30 p.m., Hiram había dirigido la reunión de fuerzas significativas para reforzar a los israelíes en Beeri y cambiar las tornas.

Sayeret Matkal finalmente se unió a la lucha en ese momento, junto con partes de Shaldag, luchando en diferentes secciones de Beeri, aunque todavía sin la coordinación adecuada. También por la tarde participó una unidad de paracaidistas.

Un pequeño número de oficiales del Shin Bet y un mayor número de combatientes de la policía de YAMAM se enfrentaron finalmente a Hamás en Beeri, aunque varios agentes de policía también fueron emboscados antes de que pudieran llegar y algunos huyeron después de que otros fueran emboscados.

A las 14:30 horas, con 230 combatientes frente a los 219 de Hamás, las FDI tenían por fin su primera ventaja militar, y empezaron a derrotar y aislar a las fuerzas de Hamás restantes.

Hacia las 16:15, Alrededor de las 16:15 horas, las fuerzas de las FDI habían aumentado a 350 y, más tarde por la noche, alcanzarían un punto culminante de 730.

No fue hasta el día siguiente, el domingo, cuando Beeri se consideró totalmente libre de invasores y la zona alrededor de Beeri no se consideró totalmente despejada hasta el 11 y 12 de octubre.

El 11 de octubre, el Jerusalem Post visitó Beeri cuando todavía había sangre fresca y horribles signos de destrucción y carnicería por todo el pueblo.

La investigación de las FDI señaló la contribución de dos tanques para expulsar a Hamás de Beeri, aunque no llegaron hasta última hora de la tarde.

El papel de la FAI

Aunque la sonda no menciona a la fuerza aérea, filtraciones anteriores han criticado a los aviones de combate de la fuerza aérea por no participar en la defensa de la frontera de Gaza.

En cambio, los helicópteros de las FDI sí hicieron algunas contribuciones, aunque les resultó difícil optimizar plenamente su potencia, ya que sólo llegaron cuando Hamás ya estaba mezclada con los civiles israelíes cuyas aldeas estaban invadiendo.

Hacia las 8:30 a.m., unidades de helicópteros estaban proporcionando fuego de artillería de apoyo y fuego de misiles a los residentes en Beeri.

Desde Beeri, alrededor de cinco helicópteros en las primeras horas saltaban de un lugar a otro, incluyendo: Nahal Oz, de vuelta a Beeri. Hulit, Nir Oz, Kerem Shalom, y una variedad de áreas justo en la valla fronteriza.

Innumerables terroristas de Hamás, tanto en vehículos como a pie, fueron abatidos por estos helicópteros mientras se abalanzaban sobre la región.

Sin embargo, en los primeros minutos de su llegada, algunos helicópteros no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo y pensaban que estaban ayudando en un incidente menor en el que una protesta fronteriza se había descontrolado.

Incluso después de prestar apoyo inicial en Beeri, no todos se dieron cuenta de la magnitud de la invasión ni de la amenaza. De hecho, cuando salieron de Beeri la primera vez, pensaron que habían logrado ahuyentar a un pequeño grupo de invasores, a los que sólo habían disparado tiros de advertencia para dispersarlos.

Sólo cuando llegaron a Nahal Oz y vieron a un gran número de invasores de Hamás cruzando la frontera, se "quitaron los guantes" y permitieron reglas de fuego abierto dentro del escuadrón contra cualquiera que pareciera estar asociado con Hamás.

Incluso después de ese momento, no fue fácil durante muchas horas, ya que los "terroristas de Hamás" no eran habituales en el lado israelí de la frontera y los "pilotos de helicópteros" no siempre estaban seguros de quién era israelí y quién era de Hamás.

La sonda elogió a los equipos de defensa civiles residentes en Beeri que contuvieron a Hamás durante tanto tiempo hasta que finalmente llegaron las FDI, afirmando que otros incontables residentes se salvaron gracias a su valentía y sacrificio.

Además, la investigación criticó en varias ocasiones al personal de las FDI que no ofreció cascos, agua y otras ayudas a los civiles cuando hacerlo no habría obstaculizado su misión.

El Jefe del Estado Mayor de las FDI, Teniente General Herzi Halevi, declaró que "las FDI no han hecho nada para proteger a los civiles". Herzi Halevi, Jefe del Estado Mayor de las FDI, declaró que "aunque se trata sólo de la primera y única investigación, que no ofrece una imagen completa de lo que ocurrió aquel día, demuestra claramente la enormidad del fracaso y las múltiples dimensiones del desastre que sufrieron los residentes del sur, que defendieron a sus familias con sus cuerpos durante largas horas en las que las FDI no estaban allí para protegerlos"."

Además, afirmó que la investigación proporciona "la respuesta global de que el inmenso número de ataques simultáneos contra las aldeas y las posiciones militares, así como el corte de los nudos de transporte críticos, nos dificultaron el cumplimiento de nuestra misión" de defender o al menos reforzar el sur.