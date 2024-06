Gantz rompe el silencio de radio sobre el reclutamiento haredi

Los miembros de la Knesset del partido de Unidad Nacional liderado por el Ministro sin cartera, el MK Benny Gantz, evitaron las entrevistas de radio y televisión el domingo, a medida que ingresaban en la última semana antes de la fecha límite del ultimátum del 8 de junio de Gantz.

Gantz dijo en una rueda de prensa el 18 de mayo que su partido abandonaría el gobierno si el Primer Ministro Benjamin Netanyahu no designaba un plan que incluyera un acuerdo integral para el "día después" de Hamas en Gaza, incluyendo una alternativa de gobierno "americano-europeo-árabe-palestina" a Hamas, el retorno de todos los rehenes, el retorno de evacuados del Norte a sus hogares, la adopción de un "esquema" que llevaría a un aumento en el reclutamiento haredi en las FDI, y más.

Aunque Netanyahu rechazó públicamente las demandas, la nueva propuesta israelí sobre un acuerdo de rehenes con Hamas, que según se informa apoyó todo el gabinete de guerra, y cuyos detalles reveló el presidente de los EE. UU., Joe Biden, en un discurso el viernes, no estaba lejos de las demandas de Gantz, por lo que no está claro si él tiene la intención de renunciar al gobierno al final de la semana.

Mientras tanto, miembros del partido de Gantz han comenzado a tomar medidas en oposición al gobierno. La MK Orit Farkash Hacohen presentó la semana pasada un proyecto de ley para formar un Comité Nacional de Investigación sobre los eventos que llevaron a, durante y después del 7 de octubre. Además, la MK Pnina Tamano-Shata presentó un proyecto de ley para disolver la Knesset, lo que conduciría a una elección.

Un portavoz de la Unidad Nacional no respondió a una consulta sobre si a los miembros del partido se les había indicado que no participaran en entrevistas con los medios. La policía dispersa a los manifestantes durante una protesta contra el reclutamiento haredi de las FDI, frente al Tribunal Superior en Jerusalén, 2 de junio de 2024 (credit: Chaim Goldberg/Flash90)

Gantz rompió el silencio del partido el domingo para abordar una audiencia en la Corte Suprema de Justicia sobre el problema del reclutamiento haredi.

"La verdad debe ser contada, el esquema presentado no llevará al reclutamiento, ciertamente no en los números que el sistema de defensa y el Estado de Israel necesitan, y no promoverá, ni siquiera ligeramente, la igualdad nacional que exige que todos sirvan", dijo Gantz en un comunicado en video.

El reclutamiento haredi ha tardado mucho en llegar

Comenzó su declaración diciendo que esta conversación ni siquiera debería ser necesaria, y que el gobierno debería haber presentado un proyecto de ley hace un año, antes de que comenzara la guerra.

"Antes del 7 de octubre, había quienes pensaban que las FDI podrían convertirse en un ejército profesional, pero una vez más se ha demostrado que el ejército del pueblo es una necesidad, y un esquema integral de servicio israelí con una visión a largo plazo de una década para los haredim, árabes y todas las partes de la sociedad es la manera de garantizar nuestra seguridad y resistencia", dijo.

Concluyó diciendo que no es demasiado tarde "para recapacitar y avanzar".

La semana pasada, tres líderes de partidos de oposición: el presidente de Yesh Atid, el MK Yair Lapid, el presidente de Yisrael Beytenu, el MK Avigdor Liberman, y el presidente de United Right, el MK Gideon Sa'ar, se reunieron para coordinar sus intentos de derrocar al gobierno. Hicieron un llamado a Gantz para que abandonara el gobierno y se uniera a ellos.

El partido de Gantz se unió al gobierno el 11 de octubre debido a la situación de emergencia resultante de la masacre del 7 de octubre. Desde entonces, ha afirmado repetidamente que su partido abandonará el gobierno tan pronto como sienta que ya no puede influir lo suficiente en el gobierno para que tome decisiones correctas sobre la guerra.