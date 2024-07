Organización que derriba barreras al enseñar hebreo a mujeres árabes: entrevista reveladora

Cuando Talia Vekshtein y Sirin Smoom, residentes en Jerusalén, subieron a la bimá para dirigirse a la congregación de la B'nai Yeshurun de Manhattan una mañana de Shabat de mayo, no sabían muy bien qué esperar.

Las dos amigas y colegas israelíes no son las típicas israelíes que hablan en las sinagogas estadounidenses, y el tema de su charla no era el típico contenido que sale de Israel, especialmente cuando la guerra y la crisis de los rehenes siguen causando estragos en Gaza.

Afortunadamente, la congregación se entusiasmó al escuchar historias sobre su organización, Lissan (palabra árabe que significa "lengua" o idioma), que, según su sitio web, enseña hebreo a mujeres árabes en un esfuerzo por promover "la justicia lingüística y la igualdad de acceso a los derechos y servicios básicos para todos los residentes de Jerusalén"."

Para Smoom, palestina residente en Jerusalén Este, era la primera vez que acudía a un templo judío.

"Visitar la sinagoga por primera vez me causó una profunda impresión", escribe Smoom en un correo electrónico. "Me impresionó la calidez de la comunidad y la manera respetuosa en que todos participaban en el servicio".

"La presencia de un rabino y una rabina era digna de mención y hablaba de la inclusividad de la sinagoga. Las enseñanzas del rabino aportaron profundos conocimientos sobre las creencias y prácticas judías, y lo que más destacó fueron las oraciones por la paz tanto para israelíes como para palestinos, algo poco frecuente que fomentó una atmósfera profundamente pacífica e integradora en un lugar muy sagrado. Las lecturas de la Torá realzaron aún más mi sentido de reverencia hacia las tradiciones judías.

"En general, fue una introducción inolvidable a un lugar de culto que aprecia la tradición, la comunidad y la contemplación espiritual."

Vekshtein, en un correo electrónico, se entusiasma con la congregación y con la oportunidad de hablar sobre Lissan junto con su colega.

"Para mí, visitar B'nai Jeshurun fue profundamente significativo porque el espacio del servicio matutino de Shabat proporcionó procesamiento emocional y conexión espiritual dentro de un marco comunitario solidario e inclusivo".

"En estos días, en los que nuestra tierra está llena de tensión y es tan difícil expresar todo el dolor y la tristeza, no esperaba vivir una experiencia tan emotiva lejos de casa, fuera de mi comunidad local".

"Fue conmovedor para mí ser testigo de una comunidad judía que, en nombre del judaísmo, santifica valores que son a la vez judíos y universales: la dignidad humana, la igualdad y la justicia, y hace un llamamiento a la paz y la sanación entre los pueblos israelí y palestino".

"Experimentar esto junto con Sirin, y verla calurosamente acogida con los brazos abiertos y amor, también fue profundamente significativo y conmovedor para mí. La calurosa acogida que recibimos en B'nai Jeshurun me demostró que tenemos verdaderos valores compartidos dentro de la comunidad judía estadounidense y que juntos, incluso en estos tiempos, hay comunidades grandes y fuertes que creen que Jerusalén y la región en su conjunto pueden ser diferentes."

Para el rabino de B'nai Jeshurun, J. Rolando Matalon, invitar a las dos tenía mucho sentido y encajaba con la misión de la shul.

"Trajimos a las mujeres de Lissan por sugerencia de uno de nuestros miembros que apoya a la organización", explica por correo electrónico.

"En estos momentos de creciente tensión y animosidad entre las comunidades judía y palestina, es importante destacar algunos de los muchos ejemplos de asociación y cooperación, y de contribuciones positivas a la coexistencia pacífica".

"Poco después de la presentación de las mujeres de Lissan, todos vimos el odio que se desató el Día de Jerusalén, que fue una profanación de la Torá, del judaísmo y de la Declaración de Independencia de Israel. No podemos permitir que eso prevalezca; debemos ayudar a que prevalezca el camino de Lissan".

Aunque Smoom y Vekshtein sonrieron durante toda su charla, compartieron sus experiencias cálida y abiertamente y parecían sentirse cómodas juntas, su misión después del 7 de octubre es compleja y a veces difícil. El éxito continuado de LISSAN se debe al duro trabajo que Smoom, Vekshtein y sus equipos han dedicado al programa, especialmente en el difícil periodo transcurrido desde el 7 de octubre.

Orígenes de la organización LISSAN

Surgió del deseo de las mujeres del este de Jerusalén de mejorar sus conocimientos de hebreo.

"Hace diez años, algunas mujeres del barrio del este de Jerusalén se acercaron a dos estudiantes de la Universidad Hebrea para pedirles que les enseñaran hebreo", cuenta Vekshtein. "Querían poder hablar con sus médicos en los hospitales, coger el tren ligero, comprar cosas en Jaffa Road y encontrar un empleo mejor".

Lo que empezó con reuniones informales una vez a la semana se ha convertido en un sólido programa que cuenta con 50 voluntarios judíos y árabes, israelíes y palestinos -en su mayoría mujeres- que enseñan hebreo a más de 500 personas al año.

La propia madre de Smoom es un ejemplo de alguien que se ha beneficiado del programa. Al mejorar sus conocimientos de hebreo, la profesora de Jerusalén pudo entender mejor los documentos financieros y jurídicos.

Smoom señala la importancia de que las trabajadoras árabes se sientan cómodas en hebreo. "Necesitas tener un hebreo [decente] para cualquier ascenso laboral o un puesto más alto. No puedes hacerlo sólo en árabe".

Smoom cita datos preocupantes sobre pobreza y desempleo. Señala que más del 60% de las familias de Jerusalén Este viven por debajo del umbral de pobreza y cita datos que indican una tasa de desempleo superior al 75%. Además, señala que más del 70% no domina el hebreo o lo domina muy poco.

Smoom señala los beneficios que obtendrían todos los residentes de Jerusalén oriental si aprendieran a sentirse cómodos en hebreo: "La mayoría de nuestros servicios los recibimos en hebreo".

Para los estudiantes universitarios -incluso los que estudian en universidades palestinas- el dominio del hebreo es especialmente importante. "Tienes que conseguir que tu nivel de hebreo sea lo suficientemente alto como para integrarte [en el mundo laboral], o presentarte a exámenes de medicina, farmacia o derecho".

Pero, como señala Vekshtein, encontrar material didáctico en hebreo que tenga en cuenta las diferencias culturales puede ser un reto, ya que "la mayoría de los contenidos están centrados en los olim y no tienen en cuenta las necesidades culturales". Por ello, Lissan elabora contenidos y planes de estudio pensando en sus alumnos.

Aprender juntos brinda a este grupo no homogéneo de estudiantes -y a sus profesores- la oportunidad de conocer la vida y la cultura de los demás.

Vekshtein recuerda una clase reciente en la que una palestina cristiana habló de la boda de su hijo. "Un alumno musulmán tenía mucha curiosidad por saber más"

También es una oportunidad para abordar de frente las realidades, a veces difíciles y complejas, de la vida cotidiana en Israel. Vekshtein y Smoom señalan que, tras el 7 de octubre, han surgido algunas situaciones delicadas.

Smoom señala: "Nuestros alumnos piden aprender más palabras clave que puedan utilizar en los puestos de control. Es difícil, pero importante para la autoprotección". Este es un ámbito en el que la co-enseñanza resulta útil. Y añade: "La mayoría de los profesores israelíes lo desconocen. Tomamos la experiencia de nuestros profesores palestinos que pasaron por esta experiencia y dialogamos con sus alumnos".

El periodo inmediatamente posterior al 7 de octubre planteó muchos retos. En el nivel más básico, señala Smoom, el sistema educativo estaba cerrado y los profesores y alumnos no estaban disponibles para el aprendizaje en persona. "Todas nuestras empleadas son madres y tuvieron que quedarse en casa con sus hijos cuando se cerraron las escuelas", explica Vekshtein. Otros miembros del personal estaban atrapados detrás del muro y no podían ir al otro lado".

Además, el curso se impartía tradicionalmente en el campus de la Universidad Hebrea, que se cerró justo después del 7 de octubre.

Pero la logística no fue el mayor reto. "Fue duro a muchos niveles", señala Smoom. "Seguimos hablando de ello [la guerra]" y de cómo proceder.

Smoom y Vekshtein decidieron enviar encuestas a sus estudiantes y voluntarios y se alegraron al saber que "el 90% de los estudiantes dijeron que sí, que querían volver [a sus estudios de hebreo], ¡querían una rutina!" El aprendizaje se reanudó inicialmente a través de Zoom.

Lissan trajo facilitadores externos para hablar y procesar pensamientos y sentimientos que Vekshtein reconoce que eran "complejos". Se alegró de que al final el personal dijera: "Confiamos en vosotros y sabemos que podéis lograrlo".

Vekshtein señala que todos aprendieron formas de mantener diálogos eficaces sin evitar los temas difíciles. "Este no es un grupo de diálogo, pero aprendimos a afrontarlo si surge".

Vekshtein y Smoom se alegraron de poder reabrir en persona. Vekshtein afirma: "Acabamos con el aforo completo, lo que permitió encuentros positivos durante este tiempo"

La importante labor de Lissan de enseñar hebreo continúa. Vekshtein reflexiona: "Nunca pensé que nuestro trabajo fuera la curación de un trauma, pero nos está haciendo ver la humanidad de la otra parte".

Los miembros de B'nai Jeshurun volvieron a casa con una inusual visión de un segmento de la sociedad israelí cuyos miembros están cosechando los beneficios de su duro trabajo con "el otro".